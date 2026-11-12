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Στα 3,24 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της BriQ Properties, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Η τιμή ενσωματώνει έκπτωση 2% επί της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της περιόδου 6-12 Νοεμβρίου, ενώ οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επανεπένδυση έως τις 19 Νοεμβρίου. Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται σε 0,10 ευρώ καθαρά ανά μετοχή, με την καταβολή του και την αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση

Η «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2026 (οι «Νέες Μετοχές»):

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2025 η οποία θέσπισε το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος και του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2026 το οποίο αποφάσισε τη διανομή

προσωρινού μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2026 ποσού € 0,100 ανά μετοχή (καθαρό) και εξειδίκευσε τους όρους της επανεπένδυσης, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι ίση με τον μέσο όρο των χρηματιστηριακών σταθμισμένων βάσει όγκου ημερήσιων τιμών της μετοχής της Εταιρείας (VWAP-Volume Weighted Average Price) της περιόδου από 06.11.2026 έως και 12.11.2026, μειωμένο κατά ποσοστό 2% («Ποσοστό Έκπτωσης»), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (η «Τιμή Διάθεσης»).

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και με βάση τον μέσο όρο των χρηματιστηριακών σταθμισμένων βάσει όγκου ημερήσιων τιμών της μετοχής της Εταιρείας από την 06.11.2026 έως και 12.11.2026, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από

το Χρηματιστήριο Αθηνών με την από 12.11.2026 βεβαίωσή του, η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε € 3,24 ανά Νέα Μετοχή.

3. Το δικαίωμα επιλογής θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 06.11.2026 έως και 19.11.2026 («Περίοδος Επιλογής») μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας).

4. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 26.11.2026.