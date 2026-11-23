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Ανταπόκριση 34,8% κατέγραψε το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος της BriQ Properties για το προσωρινό μέρισμα της χρήσης 2026, με την εταιρεία να προχωρά στην έκδοση 511.505 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 3,24 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από το συνολικό προσωρινό μέρισμα ύψους 4,77 εκατ. ευρώ, ποσό 3,11 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, ενώ 1,66 εκατ. ευρώ θα επανεπενδυθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί και η καταβολή του προσωρινού μερίσματος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ανταπόκριση 34,8% στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος για το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2026

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος»), όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Σε συνέχεια της από 7 Σεπτεμβρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή προσωρινού μερίσματος από κέρδη του Α΄ εξαμήνου του 2026 ποσού € 0,100 ανά μετοχή (καθαρό) και της παρέλευσης της Περιόδου Άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής (06.11.2026 έως και 12.11.2026), μέτοχοι που εκπροσωπούν το 34,8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ανταποκρίθηκαν θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, από το συνολικό μέρισμα ποσού € 4.768.777,90 του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026, τα € 3.111.501,70 θα διανεμηθούν στους δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπα € 1.657.276,20 θα χρησιμοποιηθούν για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 1.074.160,50 με την έκδοση 511.505 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας € 2,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης € 3,24 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού € 583.115,70, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την ίδια ημέρα με την καταβολή του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026, ήτοι την Πέμπτη 26.11.2026.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους μετόχους της, που με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος έδωσαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Εταιρείας.