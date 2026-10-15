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Η Campeón Gaming ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την Bet on Alfa, μία από τις καθιερωμένες εταιρείες αθλητικού στοιχήματος στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας παράλληλα την πρώτη B2B συνεργασία της στην κυπριακή αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Campeón Gaming θα παρέχει την τεχνολογική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την online δραστηριότητα της Bet on Alfa, αποτελώντας την τεχνολογική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της ψηφιακής της παρουσίας.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο εταιρείες με διαφορετική αλλά συμπληρωματική τεχνογνωσία: από τη μία πλευρά, την πολυετή γνώση της Bet on Alfa για την κυπριακή αγορά και τον χώρο του αθλητικού στοιχήματος και, από την άλλη, την τεχνολογική υποδομή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Campeón Gaming στην ανάπτυξη και υποστήριξη ψηφιακών πλατφορμών.

Η Bet on Alfa ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 2009 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2010. Σήμερα, αποτελεί μία από τις εδραιωμένες εταιρείες αθλητικού στοιχήματος στην κυπριακή αγορά, με περισσότερους από 150 εργαζομένους και δίκτυο 65 φυσικών καταστημάτων, ενώ από το 2017 δραστηριοποιείται και διαδικτυακά. Η εταιρεία διαθέτει άδειες Κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου, για την παροχή υπηρεσιών επίγειου και διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος.

Για την Campeón Gaming, η συνεργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της B2B στρατηγικής της, καθώς σηματοδοτεί την είσοδό της στην κυπριακή αγορά ως τεχνολογικού συνεργάτη αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας για την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις που αναζητούν ευέλικτες και αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ρυθμιζόμενης αγοράς.

Δήλωση από την πλευρά της Campeón Gaming

«Η συνεργασία με την Bet on Alfa έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αποτελεί την πρώτη B2B συνεργασία της Campeón Gaming στην Κύπρο και ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της εταιρείας μας σε ρυθμιζόμενες αγορές.

Η Bet on Alfa διαθέτει βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και μακρόχρονη παρουσία στον χώρο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η τεχνολογική πλατφόρμα της Campeón Gaming θα υποστηρίξει το επόμενο στάδιο της online δραστηριότητάς της.

Για εμάς, κάθε νέα συνεργασία ξεκινά από την κατανόηση των πραγματικών αναγκών του συνεργάτη και από τη δημιουργία μιας τεχνολογικής βάσης που μπορεί να υποστηρίξει με συνέπεια και ευελιξία τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.»

Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder, Campeón Gaming

Δήλωση από την πλευρά της Bet on Alfa

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε επίσημα αυτό το νέο κεφάλαιο για την Bet on Alfa, μαζί με την Campeón Gaming. Η επιτυχής ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη συνεχή ανάπτυξη της ψηφιακής μας δραστηριότητας.

Η μετάβαση αυτή μας προσφέρει μια ισχυρή τεχνολογική βάση, μεγαλύτερη ευελιξία και τις απαραίτητες δυνατότητες για να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας και να υποστηρίξουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Προσβλέπουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας με την Campeón Gaming, καθώς και στη συνεχή εξέλιξη της ψηφιακής μας παρουσίας στην κυπριακή αγορά.»

Νίκος Χαματσός, Chief Financial Officer, Bet on Alfa

Η νέα συνεργασία ενισχύει περαιτέρω το B2B αποτύπωμα της Campeón Gaming, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της και να προσφέρει την τεχνολογική της πλατφόρμα σε συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές και ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

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