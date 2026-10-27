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Στο 71,43%, από 100% προηγουμένως, υποχώρησε το ποσοστό συμμετοχής του Ευάγγελου Μαρινάκη στην Capital Maritime Finance, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η Capital Maritime & Trading Corp., μέσω της οποίας ελέγχεται η εισηγμένη, δεν συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση και διάθεση 40 εκατ. νέων κοινών μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία διατήρησε τις 100 εκατ. μετοχές που κατείχε, επί συνόλου πλέον 140 εκατ. μετοχών, με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της να περιορίζεται στο 71,43%.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώθηκε αντίστοιχα και στην έμμεση συμμετοχή της BOEM Maritime Investments Corp., η οποία ελέγχει πλήρως την Capital Maritime & Trading Corp., καθώς και του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της BOEM. Έτσι, το ποσοστό έμμεσου ελέγχου του Ευάγγελου Μαρινάκη διαμορφώθηκε επίσης στο 71,43%, έναντι 100% πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Η μεταβολή προέκυψε από τη μη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί πώληση υφιστάμενων μετοχών από τη Capital Maritime & Trading Corp., σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης. Η γνωστοποίηση έγινε σε συνέχεια των σχετικών ενημερώσεων που υπέβαλαν στις 23 Οκτωβρίου 2026 ο Ευάγγελος Μαρινάκης και η BOEM Maritime Investments Corp.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» (η «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και κατόπιν των από 23.10.2026 γνωστοποιήσεων του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη του Μιλτιάδη και της εταιρείας «BOEM MARITIME INVESTMENTS CORP.», γνωστοποιεί τα εξής:

Η «CAPITAL MARITIME & TRADING CORP.» δεν συμμετέσχε στην αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου εντός του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα 40.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαιώματα ψήφου μετοχών, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. Κατά συνέπεια, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών την 20.10.2026:

α) η «CAPITAL MARITIME & TRADING CORP.» κατείχε άμεσα 100.000.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 140.000.000 μετοχών, ήτοι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της από μετοχές της Εταιρείας κατήλθε στο 71,43% (έναντι προηγουμένου ποσοστού 100%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

β) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου από μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατείχε έμμεσα η «BOEM MARITIME INVESTMENTS CORP.» (ως κατέχουσα το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της «CAPITAL MARITIME & TRADING CORP.») κατήλθε στο 71,43% (έναντι προηγουμένου ποσοστού 100%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και γ) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου από μετοχές της Εταιρείας, το οποίο τελικώς κατείχε έμμεσα ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη (ως κατέχων το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της «BOEM MARITIME INVESTMENTS CORP.») κατήλθε στο 71,43% (έναντι προηγουμένου ποσοστού 100%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.