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Eτησίως σε ολόκληρο τον κόσμο 1,2 δισ. τόνοι βρώσιμης τροφής σπαταλώνται στην παραγωγή και 931 εκατ. τόνοι από τη μεταποίηση έως το πιάτο, ενώ ειδικά στην Ευρώπη, στις τοπ 10 χώρες που σπαταλούν τροφή είναι και η Ελλάδα η οποία μάλιστα παίρνει το …χάλκινο μετάλλιο, μετά την Κύπρο και τη Δανία, σπαταλώντας 201 κιλά ανά κάτοικο όταν στην Ε.Ε. είναι 128 κιλά.

Με στόχο ακριβώς τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την υιοθέτηση πιο υπεύθυνων πρακτικών στον κλάδο της εστίασης, η Costa Navarino, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το WWF Ελλάς, δημιούργησαν τον «Οδηγό Μείωσης Σπατάλης Τροφίμων – Μια βιώσιμη προσέγγιση για υπεύθυνη γαστρονομία», βασιζόμενος στην εμπειρία και τις πρακτικές των σεφ της Costa Navarino, όπως εφαρμόζονται καθημερινά στα εστιατόρια του προορισμού. Ο οδηγός προσφέρει στους επαγγελματίες της εστίασης πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο λειτουργίας μιας επαγγελματικής κουζίνας.

Σημειωτέον ότι από το σύνολο της σπατάλης τροφίμων στη χώρας μας, αυτή επιμερίζεται σε ποσοστό 42% στα σπίτια, ένα 25,7% αφορά τη μεταποίηση, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο κλάδος της εστίασης με ένα 12%, ενώ με βάση το ευρωπαϊκό θεεσμικό πλαίσιο μέχρι το 2030 θα πρέπει να υπάρξει μείωση κατά 30% της κατά κεφαλή σπατάλης. «To ψυγείο μιας κουζίνας είναι το ..χρηματοκιβώτιό της», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σχετική παρουσίαση στην Καλαμάτα, ο κ. Νίκος Μπίλλης, Executive Chef του W Costa Navarino, προσθέτοντας ότι στο συγκρότημα εφαρμόζονται πιλοτικά συστήματα παρακολούθησης της σπατάλης τροφίμων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποία επιτρέπουν τη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ευκαιριών για περαιτέρω περιορισμό της σπατάλης.

Το περιεχόμενό του οδηγού βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: τη μέτρηση των οργανικών απορριμμάτων, την κυκλική αξιοποίηση των πόρων, τις υπεύθυνες προμήθειες και τη διαχείριση αποθεμάτων, καθώς επίσης, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας για τη μείωση της σπατάλης.

Παράλληλα, ο oδηγός παρουσιάζει πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εστίασης της Costa Navarino όπως η αξιοποίηση πρώτων υλών και δημιουργική επαναχρησιμοποίηση, με παραδείγματα από λαχανικά, φρούτα, ψάρια, κρέας, ζαχαροπλαστική και αρτοποιία, ο συντονισμός μεταξύ των σημείων εστίασης, για την καλύτερη διαχείριση και αναδιανομή κατάλληλων πλεοναζόντων υλικών, περιορίζοντας τις απώλειες και τη διπλή προετοιμασία, ο έλεγχος μερίδων και παραγωγής, με προσαρμογή των παρασκευών στην πραγματική ζήτηση, καλύτερο προγραμματισμό βάσει κρατήσεων και περιορισμό των υπολειμμάτων κ.α..

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino, με γνώμονα το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας.

Ενδεικτικά στο πλαίσιο της καταγραφής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας του προορισμού από το 2025 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης βιοποικιλότητας (πανίδας και χλωρίδας), το οποίο αποτελεί το επόμενο βήμα στη μακροχρόνια δέσμευση της Costa Navarino για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα.

Η καταγραφή στις περιοχές Navarino Dunes, Navarino Bay και Navarino Hills περιλαμβάνει παράκτιες ζώνες, υγροτόπους, ρέματα, ελαιώνες, τεχνητές λίμνες καθώς και γήπεδα γκολφ, με υψηλή ποικιλότητα σε είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών, φυτών και πεταλούδων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ομάδα ερευνητών της NCC (Nature Conservation Consultants), μίας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας με έμφαση στην καταγραφή και αξιολόγηση βιοποικιλότητας, και περιλαμβάνει επιτόπια έρευνα και καταγραφή, κατά τη διάρκεια του έτους και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά τους πρώτους 9 μήνες (Μάρτιος – Νοέμβριος 2025), καταγράφηκαν μεταξύ άλλων:

114 είδη πτηνών (το 25% που παρατηρούνται στην Ελλάδα) συμπεριλαμβανομένων σπάνιων, απειλούμενων, μεταναστευτικών και νυκτόβιων ειδών.

Οκτώ είδη θηλαστικών.

23 είδη ερπετών και αμφίβιων, συμπεριλαμβανομένων ενδημικών ειδών της Πελοποννήσου.

Πάνω από 30 τύποι οικοτόπων, με τις θίνες παραλιών να αποτελούν προστατευόμενα οικοσυστήματα.

263 είδη φυτών, το 9% της χλωρίδας της Πελοποννήσου. Το 89% των ειδών είναι ενδημικά, με παρουσία ελληνικών και βαλκανικών ενδημικών ειδών, καθώς και 12 προστατευόμενων φυτών.

Τα γήπεδα γκολφ δημιουργούν ένα σύστημα οικοτόπων που υποστηρίζει υψηλή βιοποικιλότητα — από απειλούμενα πτηνά και ενδημικά ερπετά έως πληθυσμούς θηλαστικών.

Την ίδια στιγμή, από το ξεκίνημα της λειτουργίας της Costa Navarino, υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα στην παραλία Dunes beach, σε συνεργασία με τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ. Eνδειτικά, όπως επισημάνθηκε στη σχετική παρουσίαση, με στόχο την αποφυγή κάθε όχλησης για τις χελώνες που θα εμπόδιζε την ωοτοκία ή θα αποπροσανατόλιζε τους νεοσσούς, ο φωτισμός των εγκαταστάσεων στο Navarino Dunes έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην είναι ορατός από την παραλία με τη χρήση ειδικών καλυμμάτων και την περιφερειακή φύτευση θάμνων που λειτουργούν σαν ένα φυσικό φράγμα φωτός.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης, καταγράφει κάθε χρόνο τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας, ενώ παράλληλα παρακολουθεί, προστατεύει και χαρτογραφεί τις φωλιές ενισχύοντας την προστασία των αυγών και των νεοσσών μέχρι το τελικό τους ταξίδι προς τη θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατέγραψε ρεκόρ φωλεοποίησης με 82 φωλιές και 2.572 νεοσσούς που εκκολάφθηκαν, ενώ για την περίοδο συνολικά από το 2010 έως το 2025 καταγράφηκαν 586 φωλιές με πάνω από 30.000 χελωνάκια με συνολικά 150 δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και 9.000 επισκέπτες που ενημερώθηκαν

Διαχείριση αποβλήτων

Επιπλέον, σε ένα «κρίσιμο» τομέα όπως αυτός της διαχείρισης απορριμμάτων, οι επιτελείς της εταιρείας, η οποία συνδέεται με τον όμιλο ENSOFI (Κωνσταντακόπουλος, Οlayan) αναφέρθηκαν και στο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, που εφαρμόζεται στον προορισμό και βασίζεται στις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις της Costa Navarino με διαχωρισμό στην πηγή και περιλαμβάνει 20 διαφορετικά ρεύματα, μεταξύ των οποίων χαρτί, γυαλί, μέταλλο κ.α., σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης ανά εγκατάσταση. Οι ποσότητες των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ανά είδος, καταγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. To ποσοστό ανακύκλωσης για το 2025 έφτασε πάνω από 40% για το Navarino Bay και πάνω από 45% για το Navarino Dunes. Στόχος είναι το 2030 να ανακυκλώνεται το 70% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και δεδομένου ότι το συγκρότημα είναι μέλος του GTPI, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τον περιορισμό των αχρείαστων πλαστικών μιας χρήσης που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία του προορισμού. Το 2025 μειώθηκαν κατά 76% τα πλαστικά μιας χρήσης στους χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών ενώ τα δωμάτια του Mandarin Oriental Costa Navarino είναι 100% απαλλαγμένα από πλαστικά μιας χρήσης. Επιπλέον έχει καταργηθεί η χρήση της πλαστικής σακούλας και έχει μειωθεί κατά 72% η χρήση των πλαστικών μπουκαλιών νερού, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργησή τους. Για τον σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί 13 ψύκτες νερού.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία του ομίλου ΕΝSOFI έφτασε να απασχολεί το 2026 συνολικά 2.700 συνεργάτες «επενδύοντας» παράλληλα και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης με πάνω από από 85.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως η πλατφόρμα e-learning της Costa Navarino, η οποία προσφέρει ευέλικτη πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένες, διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες, με χρήση animation και στοιχείων παιχνιδοποίησης (gamification). Σήμερα, η Costa Navarino παρέχει διαμονή σε 1.471 συνεργάτες, εκ των οποίων 955 φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένα κτήρια διαμονής προσωπικού και 516 σε κατοικίες που μισθώνει η εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή, διαθέτοντας δύο γυμναστήρια, επιπλέον βοηθητικούς χώρους άθλησης κ.ο.κ..

Σύμφωνα με την κ. Έλενα Γκίκα, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Costa Navarino σε ετήσια βάση «καλύπτεται σχεδόν το 100% των θέσεων, ωστόσο, χρειαζόμαστε και αναζητούμε συνεχώς νέα στελέχη με περισσότερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που θα καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου». Το ποσοστό διακράτησης του εποχικού προσωπικού για τους εργαζομένους που επιστρέφουν την επόμενη χρονιά ανέρχεται στο 75% στους εποχιακούς, έναντι του 40% που ισχύει στην υπόλοιπη ξενοδοχειακή αγορά και στο 95% στο μόνιμο προσωπικό. Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων φτάνει το 90%, με σημαντικό το μερίδιο και των απασχολούμενων από τη Μεσσηνία. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι 35-40 ετών και η μέση διάρκεια συνεργασίας είναι 5 χρόνια, αν και υπάρχουν συνεργάτες που εργάζονται στην Costa Navarino από το 2010.