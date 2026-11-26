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Τη σημασία της στήριξης της Telekom στους Έλληνες αθλητές, καθώς και τη συμβολή της στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ανέδειξε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, στην 1η Σύνοδο Ελλήνων Πρωταθλητών, που πραγματοποιήθηκε με Χρυσό Χορηγό την Telekom, στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Σύνοδος που διοργανώθηκε από την ΕΟΕ, τη ΔΟΑ και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), έφερε κοντά 47 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, προσφέροντάς τους ευκαιρίες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών. Παράλληλα, αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του εκπαιδευτικού έργου της ΔΟΑ, που φέρνει τις Ολυμπιακές αξίες κοντά σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και ενθαρρύνει την εφαρμογή τους, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή.

Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της πολύπλευρης υποστήριξης των αθλητών. Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και να ενημερωθούν για δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους σταδιοδρομίας, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μιχαλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της τεχνολογίας με το εκπαιδευτικό έργο της Ακαδημίας, υπογραμμίζοντας ότι «η τεχνολογία έχει πραγματικό νόημα όταν καταργεί αποστάσεις, όταν ανοίγει ευκαιρίες και όταν κάνει τη γνώση προσβάσιμη σε περισσότερους». Όπως τόνισε, με σύμμαχο την τεχνολογία, η Telekom θα συμβάλλει, ώστε το μήνυμα του Ολυμπισμού να φτάσει πιο μακριά, σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

«Φιλοδοξία μας στην Telekom είναι να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνολογίας για τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών στην Ελλάδα, και διεθνώς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον ο κ. Μιχαλάκης ανέφερε ότι η παρουσία της Telekom στο πλευρό των αθλητών δεν περιορίζεται στις στιγμές των επιτυχιών τους: «αυτό που θέλουμε είναι η στήριξη στον αθλητή να μην είναι μόνο στις επιτυχίες και στα μετάλλια, αλλά και εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν».

Όπως σχολίασε, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη των αθλητών δεν είναι οι επιδόσεις, αλλά το παράδειγμα που δίνουν μέσα από την πειθαρχία, την επιμονή, τον σεβασμό και τη δύναμη να συνεχίζουν μετά από κάθε αποτυχία.

Ως Χρυσός Χορηγός της ΔΟΑ για την περίοδο 2026–2028, η Telekom θα συμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνόδων, συνεδρίων και σεμιναρίων της Ακαδημίας, ενώ θα υποστηρίξει δράσεις και συνέργειες που αναπτύσσει, αξιοποιώντας τόσο τις διά ζώσης όσο και τις ψηφιακές δυνατότητες επικοινωνίας και συμμετοχής.

Σταθερά δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό

Οι χορηγίες της ΕΟΕ και της ΔΟΑ εμπλουτίζουν την ήδη δυνατή χορηγική δράση της Telekom για τη στήριξη και την ανάδειξη του ελληνικού αθλητισμού. Η Telekom είναι Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ 5Χ5, Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Στίβου και του ΣΕΓΑΣ, ενώ, παράλληλα, στέκεται ως Υπερήφανος Χορηγός δίπλα στους κορυφαίους Έλληνες Ολυμπιονίκες Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή.