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Με δύο μεγάλα έργα σε εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Αθήνας προχωρά το πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών που διαχειρίζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα αλλά κοινό στόχο: τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Στο Καλλιμάρμαρο, το βάρος έχει πέσει αυτή την περίοδο στον καθαρισμό των μαρμάρων στη Σφενδόνη του Σταδίου. Πρόκειται για μια απαιτητική εργασία, καθώς οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ένα ιστορικό μνημείο και πρέπει να αναδείξουν την αρχική εικόνα του μαρμάρου χωρίς να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του χώρου.

Ήδη, στα σημεία όπου έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η αλλαγή στην εικόνα είναι αισθητή, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται τμηματικά και στα υπόλοιπα μάρμαρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το συγκεκριμένο σκέλος του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα συνδέεται και με μια σημαντική διεθνή διοργάνωση. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, το Παναθηναϊκό Στάδιο θα φιλοξενήσει την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.

Παράλληλα, προχωρά η αναβάθμιση της αγωνιστικής υποδομής του Σταδίου. Ο νέος ελαστικός τάπητας στίβου έχει τοποθετηθεί σε ποσοστό περίπου 80%, δημιουργώντας μια σύγχρονη επιφάνεια που θα επιτρέψει στο Καλλιμάρμαρο να διεκδικήσει έναν πιο ενεργό ρόλο στον διεθνή αγωνιστικό χάρτη. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων Diamond League, γεγονός που θα επαναφέρει μεγάλες διοργανώσεις στίβου σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικούς χώρους παγκοσμίως.

Οι εργασίες αναβάθμισης στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιούνται με την οικονομική στήριξη της Capital Maritime, η οποία χρηματοδοτεί τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο μεγάλο έργο εξελίσσεται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών. Εκεί η παρέμβαση είναι πολύ ευρύτερη, καθώς η εγκατάσταση ανακαινίζεται ουσιαστικά από τα θεμέλια, με στόχο να δημιουργηθεί μια σύγχρονη βάση προετοιμασίας για την ελληνική κολύμβηση και υδατοσφαίριση. Το νέο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο προγραμματίζεται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027, οπότε και θα παραδοθεί προς χρήση στις Εθνικές Ομάδες κολύμβησης και πόλο. Το συγκεκριμένο έργο προχωρά με την οικονομική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Με τις δύο παρεμβάσεις, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιχειρεί να συνδυάσει τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πρωταθλητισμού, επαναφέροντας παράλληλα δύο εμβληματικούς αθλητικούς χώρους σε πλήρη λειτουργική και αγωνιστική αξιοποίηση.

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