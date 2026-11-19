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Η DANONE ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού στην Ελλάδα με στόχο τη διάθεσή του σε διεθνείς αγορές.

«Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει την ποιότητα και την τεχνογνωσία της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού διεθνώς. Αποτελεί επίσης μία ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της DANONE στις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής και στη συμβολή της χώρας στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που απευθύνονται σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ παράγει τα προϊόντα Danone Greco Autentico 0% 480 γρ. και Danone Greco Autentico 2% 480 γρ. τα οποία διατίθενται στην ιταλική αγορά. Τα προϊόντα αξιοποιούν την ελληνική παράδοση και τεχνογνωσία στην παραγωγή γιαουρτιού, προσφέροντας στους καταναλωτές μία αυθεντική γευστική και διατροφική εμπειρία.

H επιλογή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ βασίστηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον συνδυασμό τεχνογνωσίας, παραγωγικής επάρκειας και σύγχρονων υποδομών που διαθέτει η εταιρεία. Ως ελληνική γαλακτοβιομηχανία με καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, από το χωράφι έως το τελικό προϊόν, η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ επενδύει διαχρονικά σε καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές. Η προσέγγιση αυτή της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων διεθνών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της στον Έβρο αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής περιφέρειας στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς παραγωγικής δραστηριότητας.

Η συνεργασία αναδεικνύει παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως χώρα παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για διεθνείς αγορές. Μέσω της παρουσίας και της δυναμικής ενός παγκόσμιου οργανισμού όπως η DANONE, το ελληνικό γιαούρτι αποκτά πρόσβαση σε νέους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας μιας κατηγορίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική διατροφική παράδοση.

Ο Σίμος Λουλούμαρης, Country Manager DΑΝΟΝΕ Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε:

«Η DANONE πιστή στην αποστολή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, και πιστεύοντας στις συνεργασίες με τους τοπικούς προμηθευτές, προχωράει στην παραγωγή του DΑΝΟΝΕ Greco Autentico με την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Αυτή η συνεργασία αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία και μέσα από τα δίκτυα της DANONE θα φέρει το ελληνικό γιαούρτι σε περισσότερους καταναλωτές, ξεκινώντας από την ιταλική αγορά».

Ο Χρήστος Παπαζηλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, δήλωσε:

«Η συνεργασία με τη DANONE αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της παραγωγικής μας επάρκειας και των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουμε διαχρονικά. Για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ακριτική περιοχή του Έβρου και επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή, η επιλογή μας από έναν κορυφαίο διεθνή οργανισμό όπως η DANONE επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Παράλληλα, ενισχύει τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω προβολή του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές».