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Ισχυρή παρουσία αποκτούν τα ελληνικά τρόφιμα στην ιταλική αγορά, με το γιαούρτι, τη φέτα, τις ελιές Καλαμών και άλλες χαρακτηριστικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας να κερδίζουν ολοένα περισσότερους καταναλωτές. Η απήχηση της Ελλάδας στους Ιταλούς δεν περιορίζεται πλέον στις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στις καθημερινές διατροφικές τους επιλογές.

Όπως επισημαίνει η ιταλική οικονομική ιστοσελίδα Il Sole 24 Ore, η ζήτηση για ελληνικά προϊόντα ενισχύεται τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στην εστίαση, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στα ράφια των ιταλικών αλυσίδων λιανικής αυξάνεται η παρουσία προϊόντων όπως το ελληνικό γιαούρτι, η φέτα, οι ελιές Καλαμών, ο μπακλαβάς και το τζατζίκι, ενώ σημαντική απήχηση καταγράφουν και τα επιδόρπια ελληνικού τύπου.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική γαστρονομία αποκτά μεγαλύτερο αποτύπωμα και στον χώρο της εστίασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλυσίδα ελληνικών εστιατορίων Milos, η οποία έχει θέσει ως στόχο να ξεπεράσει τα 12 ιδιόκτητα καταστήματα έως το 2026, προτού προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύου franchise.

Γιατί οι Ιταλοί στρέφονται στις ελληνικές γεύσεις

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ελληνικών τροφίμων συνδέεται με μια σειρά αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει καθιερωθεί ως πρότυπο ισορροπημένης διατροφής και συνδέεται με την κατανάλωση ποιοτικών, παραδοσιακών προϊόντων.

Παράλληλα, οι Ιταλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν τα ελληνικά τρόφιμα ως προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντικότητα, φυσικά συστατικά και υψηλή διατροφική αξία, χωρίς να κάνουν παραχωρήσεις στη γεύση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, όπως η αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης. Το ελληνικό γιαούρτι, για παράδειγμα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες καταναλωτών που αναζητούν προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, κατάλληλα για διαφορετικές περιστάσεις μέσα στην ημέρα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν συμβάλει στη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά, τόσο μέσω της οργανωμένης λιανικής όσο και μέσω των εστιατορίων.

Ελληνικό γιαούρτι: Άνοδος 30% στον όγκο πωλήσεων

Πρωταγωνιστής της ελληνικής εξαγωγικής παρουσίας στην Ιταλία παραμένει το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές κατηγορίες της αγοράς τροφίμων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Circana, οι πωλήσεις του στη μεγάλη λιανική αυξήθηκαν το τελευταίο έτος κατά 30% σε όγκο και 26% σε αξία, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 413 εκατ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στα στοιχεία των εισαγωγών.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Assolatte, από τους 205.000 τόνους γιαουρτιού που εισήγαγε η Ιταλία το 2025, το 42,5% προήλθε από την Ελλάδα, με την ποσότητα αυτή να εμφανίζεται αυξημένη κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό γιαούρτι έχει εξελιχθεί σε βασικό προϊόν της ιταλικής αγοράς, ενισχύοντας σταθερά τη θέση του απέναντι στις υπόλοιπες κατηγορίες γιαουρτιού.

Σχεδόν έξι στα δέκα ιταλικά νοικοκυριά αγοράζουν ελληνικό γιαούρτι

Η διείσδυση του ελληνικού γιαουρτιού στις καθημερινές αγορές των Ιταλών είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, το προϊόν κατάφερε να κατακτήσει σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ιταλικής αγοράς γιαουρτιού, αποκτώντας σταθερή θέση στο καλάθι των καταναλωτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της YouGov, ελληνικό γιαούρτι αγοράζει πλέον το 58% των ιταλικών νοικοκυριών, ποσοστό αυξημένο κατά 15,2% σε σύγκριση με το 2022.

Επιπλέον, τα νοικοκυριά που επιλέγουν το συγκεκριμένο προϊόν πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 27 αγορές ετησίως, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια περιστασιακή επιλογή, αλλά για προϊόν που έχει ενσωματωθεί στις διατροφικές τους συνήθειες.

Η μεταβολή αυτή γίνεται εμφανής και στις προτιμήσεις ως προς το μέγεθος των συσκευασιών.

Οι μεγάλες συσκευασίες κερδίζουν έδαφος

Ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφουν οι συσκευασίες των 500 γραμμαρίων και του ενός κιλού, οι οποίες προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ένας βασικός λόγος είναι η καλύτερη σχέση ποσότητας και τιμής που προσφέρουν σε σύγκριση με τις μικρότερες συσκευασίες.

Ωστόσο, η τάση αυτή αντανακλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης του ελληνικού γιαουρτιού.

Ενώ παλαιότερα συνδεόταν κυρίως με το πρωινό, σήμερα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ενδιάμεσο γεύμα, ως σνακ αλλά και ως συστατικό σε διαφορετικές συνταγές.

Η διεύρυνση των περιστάσεων κατανάλωσης ενισχύει τη ζήτηση και δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία του προϊόντος.

Η πορεία του ελληνικού γιαουρτιού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που αποκτούν τα ελληνικά τρόφιμα στο εξωτερικό. Η αυθεντικότητα, η σύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή και η προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές ανάγκες ενισχύουν την παρουσία τους σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, όπως η ιταλική.

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