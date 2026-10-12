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Με 862 αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας ολοκληρώθηκε για το 2026 το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball, η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και της ΔΕΗ, που για τέταρτη συνεχή χρονιά μετέτρεψε κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, γεμάτα παλμό, ενέργεια και αγωνιστικό πνεύμα, δίνοντας χώρο στην ενέργεια του αθλητισμού και στη δυναμική του 3×3.

Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, το τουρνουά ταξίδεψε φέτος σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετοχών και ενθουσιώδες κοινό. Σε 334 αγώνες, 218 ομάδες διαγωνίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες, U14 Men, U16 Men, U18 Men, +18 Men, +18 Women, αποδεικνύοντας ότι το 3×3 είναι μια αυθεντική μπασκετική εμπειρία για όλους.

Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά την ανάπτυξη του 3×3 στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια του αθλήματος και τη διάδοσή του σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ.

Οι Εθνικές Ομάδες 3×3 και η ΔΕΗ Team Athina στο διεθνές προσκήνιο με τη στήριξη της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ επενδύει στην ανάπτυξη του ελληνικού 3×3 μέσα από τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 ανδρών και γυναικών U21, U23 και Open (23+). Οι ελληνικές ομάδες συμμετείχαν σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι Εθνικές Ομάδες U21 συμμετείχαν στο FIBA 3×3 Youth Nations League, με την Εθνική Ανδρών να ολοκληρώνει την παρουσία της στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας σημειώσει σημαντικές νίκες απέναντι σε ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η Εθνική Ανδρών 3×3 U23 κατέκτησε την 3η θέση στη συνολική κατάταξη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη αγωνιστική επιτυχία της χρονιάς.

Οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών Open (23+) συμμετείχαν στα FIBA 3×3 Europe Cup Qualifiers, εξασφαλίζοντας και οι δύο την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών U23 συμμετείχαν στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Τάραντο της Ιταλίας, φτάνοντας μέχρι την προημιτελική φάση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ στηρίζει και την ΔΕΗ Team Athina, την επαγγελματική ομάδα 3×3 ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση της Εθνικής Ομάδας 3×3. Η ΔΕΗ Team Athina ανακοινώθηκε επίσημα στην έναρξη του φετινού ΔΕΗ 3×3 Street Basketball στη Θεσσαλονίκη, όπου και πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της ανδρικής ομάδας της ΔΕΗ Team Athina στο FIBA 3×3 Challenger της Αθήνας, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αγωνίστηκε απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της διεθνούς σκηνής και κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κατακτώντας την 6η θέση. Παράλληλα, η γυναικεία ομάδα της ΔΕΗ Team Athina κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία +18 στο ΔΕΗ 3×3 Street Basketball που πραγματοποιήθηκε στο Κιάτο.

Μέσα από την στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 και της ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού 3×3, στην ενίσχυση νέων αθλητών και αθλητριών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

3×3 Schools powered by ΔΕΗ: Φέρνοντας το 3×3 σε κάθε σχολικό προαύλιο

Πέρα από το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball, η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συνεχίζουν για τέταρτη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία 3×3 Schools powered by ΔΕΗ, συστήνοντας το συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα του 3×3 σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο τη δράσης, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν για το 2026 σε είκοσι πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση. Η δεύτερη φάση του ΔΕΗ 3×3 Schools powered by ΔΕΗ για το 2026 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο από τους Γόννους και συνεχίζεται τους επόμενους μήνες σε Νεάπολη-Συκιές, Λαμία, Παλλήνη, Παλαμά, Μέγαρα και Ναύπλιο, μετατρέποντας τα σχολικά προαύλια σε χώρους άθλησης, συμμετοχής και παιχνιδιού.

3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Ενδεικτική της δυναμικής που αποκτά η Ελλάδα στο 3×3 είναι η ανάληψη του FIBA 3×3 Europe Cup 2027 από την Αθήνα. Από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης σε ένα σκηνικό με φόντο την Ακρόπολη, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ από όλη την Ευρώπη.