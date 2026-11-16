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Το πρώτο τρίμηνο του 2027 τοποθετεί η ΔΕΗ την ολοκλήρωση της οριστικής συμφωνίας με την Amazon Web Services (AWS) για το Data Center της Κοζάνης, ισχύος 300 MW, μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών συμβάσεων και των επιμέρους συμφωνιών παροχής υπηρεσιών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, οι διαπραγματεύσεις με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό προχωρούν ομαλά, ενώ η AWS διατηρεί έως τα τέλη Μαΐου του 2027 το πρώτο δικαίωμα επιλογής για την επέκταση της επένδυσης στο 1 GW.

Εφόσον η αμερικανική εταιρεία δεν ασκήσει το δικαίωμα αυτό, η ΔΕΗ θα ανοίξει τη διαδικασία και σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Ο κ. Στάσσης εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επέκταση της συνεργασίας, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει λόγος η AWS να μην προχωρήσει και στη δεύτερη φάση του έργου.

Η πρώτη δέσμευση μεταξύ των δύο πλευρών εξασφαλίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Κατανόησης για τα πρώτα 300 MW και τη δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW. Πρόκειται για ένα ορόσημο που επιτεύχθηκε νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς η ΔΕΗ υπολόγιζε ότι θα είχε εξασφαλίσει μια πρώτη συμφωνία έως το τέλος του 2026.

«Έχουμε δώσει στην AWS το πρώτο δικαίωμα για την επέκταση στο 1 GW. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική της απόφαση. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην προχωρήσει. Αλλά ακόμη και αν δεν το κάνει, θα ανοίξουμε τη διαδικασία σε τρίτους», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία εξελίσσεται εξαιρετικά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω των συμφωνιών εμπιστευτικότητας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι όροι σύνδεσης

Σημαντική εξέλιξη για την ωρίμανση της επένδυσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Data Centers, το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη βουλή.

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για τη διαμόρφωσή του, τονίζοντας ότι δημιουργεί σαφείς κανόνες για τους επενδυτές και τους πολίτες, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην πρόβλεψη για προτεραιότητα πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο των μεγάλων επενδύσεων, εκτιμώντας ότι η ρύθμιση ευνοεί το έργο της Κοζάνης.

Ο επικεφαλής του ομίλου επέλεξε μάλιστα να κλείσει την τηλεδιάσκεψη με ειδική αναφορά στη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στον τομέα των Data Centers, προαναγγέλλοντας θετικές εξελίξεις. «Προχωρούμε πολύ αποφασιστικά σε αυτή τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά νέα τους επόμενους μήνες», σημείωσε.

Επενδύσεις 4 έως 4,5 δισ. ευρώ το 2026

Ο κ. Στάσσης επιβεβαίωσε τους στόχους λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ για το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ για το 2027, παρά τις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές ενέργειας και η μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών αγορών. Στο μέτωπο των επενδύσεων, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου θα κινηθούν μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ το 2026, παρά την ανάγκη επιτάχυνσης του προγράμματος κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των αναλυτών, ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι ο όμιλος αυξάνει συνεχώς τον ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων και αναμένει να κλείσει τη χρονιά πολύ κοντά στους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. Η επιτάχυνση θα συνεχιστεί και το 2027, προκειμένου να υποστηριχθεί το επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2030.