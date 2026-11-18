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Έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, μαζί με την αναλογία του επιδόματος αδείας, δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή πλήρους Δώρου Χριστουγέννων το 2026. Για όσους δεν απασχολήθηκαν σε ολόκληρη την περίοδο υπολογισμού, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η εργασιακή τους σχέση.

Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, με τους εργοδότες να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή και νωρίτερα.

Για τους ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η καταβολή του αντίστοιχου δώρου αναμένεται να αρχίσει στα μέσα Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δεν είχε γνωστοποιηθεί επίσημη ημερομηνία έναρξης των πληρωμών.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασής τους.

Δικαιούχοι είναι τόσο οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου όσο και εκείνοι που εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η καταβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι με παροχές σε είδος. Παρότι η βασική προθεσμία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου, η νομοθεσία επιτρέπει στους εργοδότες να εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου μόνο το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων 2026

Για να λάβει ένας εργαζόμενος το πλήρες ποσό, θα πρέπει η εργασιακή του σχέση να έχει διαρκέσει από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να έχει διακοπεί.

Στην περίπτωση αυτή, το δώρο ισοδυναμεί με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό ή με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ προστίθεται και η προβλεπόμενη αναλογία του επιδόματος αδείας.

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από την ολοκλήρωση του έτους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αντιστοιχεί ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή με δύο ημερομίσθια.

Εφόσον το διάστημα απασχόλησης είναι μικρότερο από 19 ημέρες, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται δώρο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το αντίστοιχο κλάσμα. Για την εκ περιτροπής εργασία ισχύει ειδική μέθοδος υπολογισμού.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Για τους μισθωτούς που λαμβάνουν σταθερές αποδοχές, ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν στις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Εάν η σύμβαση εργασίας έχει λήξει πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης.

Στο τελικό ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να γνωρίζουν το ακριβές ποσό που τους αναλογεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, συμπληρώνοντας τις αποδοχές τους και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι το λαμβάνουν

Δώρο Χριστουγέννων προβλέπεται και για όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης.

Ειδικότερα, για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί σε τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Όσοι έχουν επιδοτηθεί για ολόκληρο το συγκεκριμένο οκτάμηνο δικαιούνται ποσό ίσο με 25 ημερήσια επιδόματα.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή είναι να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας πλήρης μήνας επιδότησης μέσα στην περίοδο υπολογισμού.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το 2025 η ΔΥΠΑ είχε ξεκινήσει την προπληρωμή στις 17 Δεκεμβρίου. Η περσινή ημερομηνία αποτελεί ένα ενδεικτικό σημείο αναφοράς για το 2026, χωρίς όμως να συνιστά επίσημη επιβεβαίωση για τη φετινή καταβολή.

Τι ισχύει αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το δώρο

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και δεν εξαρτάται από τη διακριτική τους ευχέρεια.

Εάν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία χωρίς να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555, ενώ η μη εμπρόθεσμη καταβολή του δώρου μπορεί να επιφέρει και ποινικές συνέπειες για τον εργοδότη.