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Τη μετάβαση των μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens προτείνει η Dotsoft, σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων και την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση για την προτεινόμενη εισαγωγή στην Κύρια Αγορά

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διαγραφή των μετοχών της από την «EN.A. Growth» της Euronext Athens και την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η προτεινόμενη εισαγωγή εξετάζεται να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών (η «Αύξηση»), με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή νέων ιδιωτών και ειδικών επενδυτών μέσω δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών στην Ελλάδα. Οι όροι της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

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