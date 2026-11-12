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Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α – HASDIG), μαζί με εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών, βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, ανταποκρινόμενη σε μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α ανταποκρίθηκε με συνέπεια στο κάλεσμα του Υπουργείου, συντονίζοντας τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών της.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α χαιρετίζει και στηρίζει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μια συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια που ανοίγει νέους ορίζοντες για τον κλάδο.

Από τη Μαδρίτη στο Ριάντ και με επόμενο σταθμό τη Βαρσοβία

Η παρουσία στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεθνούς εξωστρέφειας, με την καθοριστική στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο βήμα έγινε τον Μάρτιο του 2026 στη Μαδρίτη, με την Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας-Ισπανίας και επικεφαλής της ελληνικής αποστολής τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δαβάκη.

Η συνέχεια δόθηκε στη Σαουδική Αραβία με το Greek-Saudi Defence Industry Cooperation Workshop, σε συνεργασία με τη General Authority for Military Industries (GAMI), στο οποίο συμμετείχαν η GAMI και 13 σημαντικές σαουδαραβικές εταιρείες του αμυντικού τομέα. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις δημιούργησαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για συνέργειες, συμπαραγωγές και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α ευχαριστεί θερμά τη GAMI για την εξαιρετική συνεργασία.

Οι δράσεις συνεχίζονται με την Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας–Πολωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η διεθνής δικτύωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εξελίσσεται σε μια συνεχή στρατηγική πρωτοβουλία.

Επόμενο βήμα: ελληνοσαουδαραβική εκδήλωση στη DEFEA 2027

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης αυτής της δυναμικής, εξετάζεται η συνέχιση των επαφών με τη GAMI στην Ελλάδα και η διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης κατά τη DEFEA 2027, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στόχος είναι η σαουδαραβική πλευρά να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και ακόμη περισσότερες ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία για απευθείας συναντήσεις.

Ισχυρή θεσμική υποστήριξη και αποτελεσματικός συντονισμός

Οι πρωτοβουλίες αυτές επιβεβαιώνουν την έμπρακτη και συστηματική στήριξη της Πολιτείας προς την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η ενεργός παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο καθοριστικός ρόλος της ΓΔΑΕΕ στην ανάπτυξη διακρατικών επαφών και η συμβολή φορέων όπως το ΕΛΚΑΚ και η Enterprise Greece διαμορφώνουν ένα ολοένα ισχυρότερο πλαίσιο διεθνούς παρουσίας και ανάπτυξης του κλάδου.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, ενισχύοντας τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών εταιρειών και τη σύνδεσή τους με νέες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, επιδιώκει οι επαφές αυτές να οδηγούν σε ουσιαστικές συνεργασίες με μακροπρόθεσμο όφελος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Με τις συστηματικές διεθνείς επαφές, την ισχυρή θεσμική υποστήριξη και την ουσιαστική εφαρμογή της προβλεπόμενης συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα, η Πολιτεία δημιουργεί πλέον ένα νέο πλαίσιο ευκαιριών για τον κλάδο. Το επόμενο βήμα ανήκει στην ίδια τη βιομηχανία: να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να διεκδικήσει με όρους ανταγωνιστικότητας τη θέση της στις μεγάλες συμφωνίες, στα σχήματα συμπαραγωγής και στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.