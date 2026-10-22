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Με επίκεντρο τη διεύρυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Conrad Athens – The Ilisian, το 4ο Στρατηγικό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων θεσμικών εκπροσώπων, επενδυτών και στελεχών επιχειρήσεων από τις δύο χώρες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΑΕ, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, και αποτέλεσε μια ακόμη πρωτοβουλία για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και την ανάδειξη νέων δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο της αποστολής της για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, συνέβαλε ενεργά στην προετοιμασία του Φόρουμ και στην κινητοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ στις εργασίες του συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Από την αγροδιατροφή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην τεχνητή νοημοσύνη

Τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών ανέδειξαν κατά τις εναρκτήριες τοποθετήσεις τους ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Δημήτρης Σκάλκος, και ο Dr. Ali Saeed bin Harmal Al Dhaheri, Α΄ Αντιπρόεδρος του Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry.

Η κεντρική ομιλία εκφωνήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Αυτού Υψηλότητας Σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, Διαδόχου του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε γύρω από δύο θεματικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΑΕ.

Η πρώτη, με τίτλο «Strengthening Food Security Through Resilient Supply Chains», επικεντρώθηκε στην επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της αγροδιατροφής, της παραγωγής και των logistics. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των LuLu Group, Elite Agro, Soya Mills / Hellenic Fine Oils και OB Streem, αναδεικνύοντας τη σημασία της διασύνδεσης παραγωγών, επενδυτών, εμπορικών δικτύων και επιχειρήσεων μεταφορών.

Η δεύτερη θεματική συζήτηση, με τίτλο «Connected by Innovation: Building Partnerships to Advance AI and Emerging Technologies», επικεντρώθηκε στις επενδυτικές και επιχειρηματικές προοπτικές που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και οι ψηφιακές υποδομές. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών Open Innovation AI και Presight από τα ΗΑΕ, καθώς και DLR Greece και Hewlett Packard Enterprise (HPE) από την Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Οι συζητήσεις ανέδειξαν την προοπτική η Ελλάδα και τα ΗΑΕ να αξιοποιήσουν τις συμπληρωματικές τους δυνατότητες, συνδυάζοντας την ελληνική παραγωγική και τεχνολογική βάση, την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τη διεθνή επιχειρηματική παρουσία των ΗΑΕ.

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας Enterprise Greece – Abu Dhabi Chamber

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ανακοίνωση της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Enterprise Greece και του Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και τη διευκόλυνση της απευθείας διασύνδεσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Enterprise Greece, κ. Δημήτρη Σκάλκο, και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Abu Dhabi Chamber, Dr. Ali Saeed bin Harmal Al Dhaheri.

Η συνεργασία προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες, τη διευκόλυνση επαφών μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, την υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεων B2B, καθώς και την προώθηση κοινών δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης.

Στόχος είναι αφενός η διευκόλυνση της πρόσβασης επενδυτών από το Abu Dhabi σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και αφετέρου η δημιουργία νέων διαύλων για την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά των ΗΑΕ.

Συνέχεια στη δυναμική των ελληνοεμιρατινών οικονομικών σχέσεων

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ενίσχυσης των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με επενδυτική δραστηριότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η υγεία και η τεχνολογία.

Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί το επενδυτικό πλαίσιο συνεργασίας ύψους 4 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε το 2022, ενώ οι πρόσφατες θεσμικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αντανακλούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.

Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να εργάζεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους αρμόδιους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, για την αξιοποίηση των επαφών του Φόρουμ, τη διευκόλυνση νέων επενδύσεων και την υποστήριξη της διεθνούς ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σταθερή προτεραιότητα παραμένει η μετατροπή του θεσμικού διαλόγου και του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες, βιώσιμες επιχειρηματικές συνεργασίες.