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Με 34 ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς του ναυπηγικού οικοσυστήματος να συμμετέχουν στο εθνικό περίπτερο, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία επιχείρησε να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της στη SMM του Αμβούργου, μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες διοργανώσεις για τη ναυπηγική, τον ναυτιλιακό εξοπλισμό και τη θαλάσσια τεχνολογία.

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), σε συνεργασία με την Enterprise Greece, οργάνωσε την ελληνική παρουσία, δημιουργώντας ειδικό χώρο για τις επιχειρήσεις και τους φορείς-μέλη της. Στόχος ήταν η προβολή των δυνατοτήτων του ελληνικού ναυπηγικού κλάδου και, κυρίως, η δημιουργία νέων εμπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών σε μια περίοδο κατά την οποία ο διεθνής ανταγωνισμός στη ναυπηγική βιομηχανία εντείνεται.

Η SMM (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) πραγματοποιείται ανά διετία στο Αμβούργο και συγκεντρώνει ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, εταιρείες τεχνολογίας και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλίας.

Η διοργάνωση αποτελεί παράλληλα πεδίο επαφών για νέες επενδύσεις και τεχνολογίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό των πλοίων.

Σύμφωνα με την ΕΕΝ, στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σειρά διμερών συναντήσεων με στόχο τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας όχι μόνο των ελληνικών ναυπηγείων, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία στο ελληνικό περίπτερο του Dr. Christoph Ploß, Συντονιστή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Ναυτιλιακή Οικονομία και τον Τουρισμό. Το περίπτερο επισκέφθηκε επίσης η Lis Kathrin Puvogel, εκπρόσωπος της VSM (Verband für Schiffbau und Meerestechnik), της γερμανικής ένωσης που εκπροσωπεί τη ναυπηγική και τη θαλάσσια τεχνολογία.

Η ελληνική πλευρά αξιοποίησε τις επαφές στο Αμβούργο για να θέσει και το ευρύτερο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η θέση που διατυπώθηκε από την ΕΕΝ είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο συντονισμένη βιομηχανική και ενεργειακή πολιτική, με κίνητρα που θα καταστήσουν τα ευρωπαϊκά –και κατ’ επέκταση τα ελληνικά– ναυπηγεία περισσότερο ανταγωνιστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο αναδείχθηκε και το ζήτημα της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες σε κρίσιμες πρώτες ύλες και στην ενέργεια. Για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιχειρεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις επενδύσεις που δημιουργούν η ανανέωση των στόλων, η πράσινη μετάβαση και οι νέες τεχνολογικές απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας.

Η παρουσία στη SMM εντάσσεται έτσι στην προσπάθεια του ελληνικού ναυπηγικού κλάδου να μετατρέψει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε μεγαλύτερη διεθνή εξωστρέφεια και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, συνδέοντας ισχυρότερα την ελληνική ναυπηγική βάση με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή αγορά της Ευρώπης.

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