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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Σεπτεμβρίου και Γ΄ τριμήνου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 147.749.556 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2025, που είχε ανέλθει σε 138.203.045 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία κατά 17,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 1,8%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε σε 41.443.578 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, που είχε ανέλθει 37.473.991 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 39,8%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 2,9%.