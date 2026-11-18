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Την πορεία και το συνολικό αποτύπωμα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, τις επενδύσεις που συνεχίζουν να ενισχύουν τον κλάδο, αλλά και τις προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του, παρουσίασε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) στην ετήσια Συνέντευξη Τύπου της.

Ανοίγοντας τη Συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕ, κ. Ιωάννης Μασούτης, υπογράμμισε ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων είναι ένας από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη καθημερινή επαφή με την ελληνική οικογένεια, καθώς εκατομμύρια καταναλωτές εμπιστεύονται τα σούπερ μάρκετ για την κάλυψη βασικών αναγκών του νοικοκυριού τους. Όπως ανέφερε, «Αυτή η σχέση δημιουργεί μία ιδιαίτερη ευθύνη για την ΕΣΕ και τον κλάδο μας συνολικά. Την ευθύνη να ακούμε τον καταναλωτή, να κατανοούμε τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις προσδοκίες του».

Ο κ. Μασούτης αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στις προσπάθειες του κλάδου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές, ανταγωνιστικές τιμές, προσφορές, επάρκεια προϊόντων και καλύτερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των επενδύσεων σε νέα και αναβαθμισμένα καταστήματα, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στους ανθρώπους του κλάδου, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ΕΣΕ, επισήμανε τη σημασία της ανάδειξης των προβλημάτων του κλάδου, της διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων και του ουσιαστικού διαλόγου με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, προς όφελος των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας.

Ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, κ. Απόστολος Πεταλάς, ανέδειξε στη συνέχεια την οικονομική διάσταση αυτής της καθημερινής παρουσίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του οργανωμένου λιανεμπορίου συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα του κλάδου να συνεχίζει να επενδύει και να δημιουργεί αξία για τον καταναλωτή.

Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον και τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, οι επενδύσεις συνεχίζονται με υψηλή ένταση, με €660 εκατ. μόνο το 2025 και €3,8 δισ. συνολικά την τελευταία δεκαετία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τον καταναλωτή. Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε στα €13,6 δισ., τα λειτουργικά έξοδα στα €3,4 δισ. και τα κέρδη προ φόρων στα €189 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να περιορίζεται στο 1,39%.

Την ίδια στιγμή, συγκρατημένη παραμένει η εικόνα των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός τροφίμων στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 0,53%, έναντι 2,1% βάσει ΕΛΣΤΑΤ και 1,60% βάσει Eurostat. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων, οι προσφορές, τα προγράμματα πιστότητας και η διεύρυνση των επιλογών σε διαφορετικά επίπεδα τιμών, μέσα από τα οποία ο κλάδος επιδιώκει καθημερινά να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στον καταναλωτή. Αντίστοιχα, ο κ. Πεταλάς ανέφερε πως στην περίοδο 2023-2025 η συνολική αξία των προωθητικών ενεργειών του κλάδου ανήλθε σε περίπου €5 δισ.

Παράλληλα, ο κ. Πεταλάς ανέδειξε την αξία που προσφέρει το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην οικονομία και την κοινωνία. Ο κλάδος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με 125.000 εργαζομένους σε περισσότερα από 3.800 καταστήματα, ενώ συνδέεται άμεσα με την εγχώρια παραγωγή, καθώς 9 στους 10 προμηθευτές είναι ελληνικές επιχειρήσεις. Η συνολική συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία εκτιμάται στο 5,6% του ΑΕΠ, με το 40% των εργαζομένων να απασχολείται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, το 62% να είναι γυναίκες και το 38% άνω των 50 ετών.

Οι προκλήσεις του κλάδου στο μέλλον και οι προτεραιότητες των καταναλωτών

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, Καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, παρουσίασε τις «11+1 Προκλήσεις για το Σούπερ Μάρκετ του 2035», καθώς και βασικά ευρήματα από την Πανελλαδική Έρευνα για την εμπιστοσύνη και την αντίληψη του κοινού για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες, καθώς και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για το οργανωμένο λιανεμπόριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπιστοσύνη του καταναλωτή αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η έρευνα αποτυπώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών από τα σούπερ μάρκετ, με τις προσιτές τιμές και τις προσφορές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, το 69% των καταναλωτών θέτει ως βασική προτεραιότητα τις χαμηλότερες καθημερινές τιμές, το 37% ζητά περισσότερες και μεγαλύτερες προσφορές, ενώ το 56% αναγνωρίζει ότι μία αύξηση τιμής μπορεί να είναι δικαιολογημένη όταν αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Ως βασική αξία του κλάδου αναγνωρίζονται κυρίως η μεγάλη ποικιλία προϊόντων (35%), η πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές έναντι άλλων καναλιών αγορών (26%) και η ευκολία των αγορών (17%).

Ο καταναλωτής σταθερά στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας του κλάδου

Κλείνοντας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε περίοδο ωρίμανσης και μετασχηματισμού, με σταθερή προτεραιότητα τη δημιουργία περισσότερης αξίας για τον καταναλωτή. Σε ένα περιβάλλον πίεσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων, οι προσφορές και η μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικά εργαλεία για τη στήριξη του καθημερινού καλαθιού. Παράλληλα, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυτοματισμοί δημιουργούν νέες δυνατότητες για αποτελεσματικότερη λειτουργία και καλύτερη αγοραστική εμπειρία γι’ αυτό και ο κλάδος αρχίζει να επενδύει σ’ αυτά.

Το περιθώριο κέρδους του κλάδου παρουσίασε περαιτέρω μείωση το 2025, μία τάση που αν συνεχιστεί καθιστά τη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων αμφίβολη. Το περιθώριο αυτό είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο αλυσίδων του εξωτερικού και καταδεικνύει ότι τα σούπερ μάρκετ όχι μόνο δεν έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών, αλλά αντίθετα με σημαντικό κόστος έχουν συγκρατήσει όσο το δυνατόν τις όποιες αυξήσεις του κόστους των προϊόντων.

Όπως ανέφερε, για το 2027 είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις ως προς την πορεία των τιμών, ωστόσο ο κλάδος παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος και συνεχίζει να επενδύει στην επόμενη ημέρα της εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση παραμένει σταθερή: να βρίσκεται ο κλάδος καθημερινά δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά, να ακούει τις ανάγκες τους και να συνεχίζει να επενδύει, ώστε να προσφέρει περισσότερη αξία και καλύτερη εξυπηρέτηση.