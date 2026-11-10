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Ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά εγχειρήματα στην ιστορία της Wall Street βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η Anthropic ανακοίνωσε το εύρος τιμών για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της (IPO), η οποία θα μπορούσε να αποφέρει έως 64,35 δισ. δολάρια και να ανεβάσει την αποτίμησή της πάνω από το 1,4 τρισ. δολάρια.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, που ιδρύθηκε πριν από μόλις πέντε χρόνια και βρίσκεται πίσω από τα μοντέλα Claude, γνωστοποίησε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να διαθέσει 825 εκατ. μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, τα συνολικά κεφάλαια που θα μπορούσαν να αντληθούν από τη δημόσια προσφορά ανέρχονται σε 64,35 δισ. δολάρια, ενώ η πλήρως απομειωμένη αποτίμηση της εταιρείας μπορεί να φτάσει τα 1,405 τρισ. δολάρια.

Το ποσό αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με την αποτίμηση των 965 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει η Anthropic τον Μάιο, στο πλαίσιο προηγούμενου γύρου χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η προετοιμασία της εισαγωγής πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και η άνοδος των επιτοκίων έχουν περιορίσει την επενδυτική διάθεση για τις πιο ακριβές τεχνολογικές εταιρείες.

Από τον στόχο των 2 τρισ. στην αποτίμηση των 1,4 τρισ. δολαρίων

Η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι πρόσφατα, η εταιρεία εξέταζε το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC την προηγούμενη εβδομάδα, ορισμένοι επενδυτές είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται για ένα αισθητά χαμηλότερο επίπεδο.

Μέτοχοι της Anthropic ανέφεραν ότι ακόμη και η αποτίμηση των 1,5 τρισ. δολαρίων είχε καταστεί αμφίβολη, με έναν επενδυτή να χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο στόχο ιδιαίτερα φιλόδοξο.

Η νέα εκτιμώμενη αποτίμηση των 1,405 τρισ. δολαρίων αντανακλά αυτή την αλλαγή κλίματος, αν και εξακολουθεί να τοποθετεί την Anthropic μεταξύ των πολυτιμότερων επιχειρήσεων του κόσμου.

Η διοίκηση ετοιμάζεται πλέον να παρουσιάσει την επενδυτική πρόταση στους θεσμικούς επενδυτές, επιχειρώντας να τους πείσει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των εσόδων δικαιολογεί το υψηλό τίμημα.

Η εκλογική ήττα Τραμπ και οι νέες πιέσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Η προσπάθεια της Anthropic να προσελκύσει κεφάλαια συμπίπτει με σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας έχει δημιουργήσει προσδοκίες για αυστηρότερη εποπτεία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, σε αρκετές πολιτείες εγκρίθηκαν, μέσω δημοψηφισμάτων, μέτρα που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων (data centers), τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των προηγμένων μοντέλων AI.

Η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στην ταχεία επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τον μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου.

Ταυτόχρονα, η Wall Street εμφανίζεται ολοένα πιο επιφυλακτική απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Βασική πηγή ανησυχίας αποτελεί η άνοδος των επιτοκίων, η οποία αυξάνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεράστια κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν υπολογιστικές υποδομές και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την προγραμματισμένη δημόσια προσφορά της Anthropic ιδιαίτερα σημαντική για τη συνολική επενδυτική εμπιστοσύνη στον τομέα της AI.

Στο Nasdaq με το σύμβολο ANT – Η σύγκριση με τη SpaceX

Εφόσον ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα, η Anthropic αναμένεται να πραγματοποιήσει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο μέσα στον Νοέμβριο, με σύμβολο διαπραγμάτευσης «ANT» στο Nasdaq.

Η εισαγωγή της θα πραγματοποιηθεί περίπου πέντε μήνες μετά την ιστορική δημόσια προσφορά της SpaceX, η οποία συγκέντρωσε 85,7 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ρεκόρ.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ, που δραστηριοποιείται στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους και στην τεχνητή νοημοσύνη, διαθέτει σήμερα χρηματιστηριακή αξία λίγο χαμηλότερη από τα 2 τρισ. δολάρια, κοντά στην αποτίμηση που είχε κατά την εισαγωγή της.

Η επιτυχία της SpaceX αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την Anthropic, αν και οι συνθήκες στην αγορά έχουν μεταβληθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Από την OpenAI στο Claude – Η πορεία του Ντάριο Αμοντέι

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από τον Ντάριο Αμοντέι και μια μικρή ομάδα ερευνητών που αποχώρησαν από την OpenAI, η οποία σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο ανταγωνιστή της.

Ο Αμοντέι, που κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας.

Η Anthropic είναι κυρίως γνωστή για την οικογένεια μοντέλων Claude, ενώ το επιχειρηματικό της μοντέλο επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε άλλες επιχειρήσεις.

Τη Δευτέρα παρουσίασε δύο νέα προηγμένα μοντέλα, τα Claude Fable 5.2 και Claude Mythos 5.2.

Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση μοντέλων αιχμής, των λεγόμενων frontier models, από τότε που ο Αμοντέι είχε απευθύνει τον Σεπτέμβριο έκκληση για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα μοντέλα υποβλήθηκαν σε αυστηρές δοκιμές ασφάλειας και ευθυγράμμισης με τις επιδιωκόμενες αρχές λειτουργίας τους.

Παράλληλα, η Anthropic ανέπτυξε νέες μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μοντέλων μετά την κυκλοφορία τους.

Έσοδα 33,24 δισ. δολαρίων και ζημιές 104 δισ. στο εννεάμηνο

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Anthropic αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητά της, αλλά και τις μεγάλες λογιστικές επιβαρύνσεις που καταγράφει.

Για το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 33,24 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά περίπου 1.200% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων αναδεικνύει τη ραγδαία διείσδυση των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματική αγορά.

Ωστόσο, η Anthropic κατέγραψε καθαρές ζημιές 104 δισ. δολαρίων στο ίδιο διάστημα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών συνδέεται με μεταβολές στην εύλογη αξία μετατρέψιμων ομολογιακών τίτλων και υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Πρόκειται δηλαδή κυρίως για λογιστικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και όχι αποκλειστικά με τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Συγκριτικά, κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, η Anthropic είχε εμφανίσει ζημιές 25,1 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές καλούνται επομένως να αξιολογήσουν μια εταιρεία που παρουσιάζει πρωτοφανείς ρυθμούς αύξησης εσόδων, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές λογιστικές ζημιές.

Το μήνυμα των ιδρυτών στους επενδυτές

Στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς, οι συνιδρυτές της Anthropic επιχειρούν να συνδέσουν την επενδυτική προοπτική της εταιρείας με τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να χαράξει μια ασφαλή πορεία μέσα από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, να ανοίξουμε νέα πεδία ανακάλυψης και να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας εποχής θαυμάτων», αναφέρουν.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι κάθε επενδυτής που θα αποκτήσει μετοχές της Anthropic θα συμμετέχει, κατά την αντίληψή τους, σε αυτή την προσπάθεια.

«Όποιος κατέχει τις μετοχές μας, είτε πρόκειται για θεσμικό επενδυτή είτε για ιδιώτη, γίνεται μέρος αυτής της προσπάθειας. Ελπίζουμε ότι θα μοιραστείτε τη φιλοδοξία μας να την ολοκληρώσουμε», σημειώνουν.

Η Anthropic ετοιμάζεται έτσι για μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές που έχει γνωρίσει η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάζεται από το αυξανόμενο κόστος κεφαλαίου και τις πολιτικές πιέσεις.