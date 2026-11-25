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Από ένα νέο κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων «βυθίζεται» η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφουν στο προσκήνιο, ενώ τα τελευταία στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την ανακοίνωση νέων δασμών από τις ΗΠΑ σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Nasdaq υποχωρεί κατά 4,05% και διαπραγματεύεται στις 22.767 μονάδες, οδεύοντας έτσι προς δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ισχυρών απωλειών και ο S&P 500 χάνει 2,68% στις 7.007 μονάδες. Ο Dow Jones κινείται πτωτικά σε ποσοστό 1,49% στις 49.273 μονάδες, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στις μετοχές ενόψει της αυριανής αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Η ένταση των πιέσεων αποτυπώνεται και στον δείκτη μεταβλητότητας VIX, ο οποίος ξεπέρασε τις 33 μονάδες, επίπεδο που παραπέμπει σε αυξημένη νευρικότητα και έντονη αποστροφή κινδύνου. Παράλληλα, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τον κλάδο των ημιαγωγών σημειώνει απώλειες 4,4%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνιστούν για ακόμη μία φορά στην πτώση.

Η επενδυτική ευφορία που προκάλεσε τη Δευτέρα η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια. Παρότι η επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου είχε περιορίσει τις ανησυχίες για το διοικητικό κενό στον σημαντικότερο κατασκευαστή επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, δεν κατάφερε να απαντήσει στα βαθύτερα ερωτήματα που απασχολούν την αγορά.

Στο επίκεντρο παραμένουν το τεράστιο κόστος ανάπτυξης υποδομών AI, η αυξανόμενη εξάρτηση από δανειακή χρηματοδότηση και η αβεβαιότητα για την απόδοση των επενδύσεων. Οι επενδυτές προβληματίζονται ολοένα περισσότερο για το κατά πόσο οι υψηλές κεφαλαιακές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών μπορούν να μεταφραστούν σε διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η Nvidia υποχωρεί κατά 8%, παρασύροντας ευρύτερα τον κλάδο. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) σημειώνει απώλειες 4,7%, ενώ η SK Hynix χάνει 5,2%. Πιέσεις δέχονται και οι υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με την Oracle να υποχωρεί περίπου 6% και την Alphabet κατά 4%, ενώ και οι επτά μετοχές των λεγόμενων Magnificent Seven κινούνται πτωτικά.

Αρνητική είναι η εικόνα και για την Anthropic, η οποία καταγράφει νέες απώλειες άνω του 4%, μετά τη χθεσινή υποχώρηση κάτω από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων. Η δημιουργός του Claude είχε βρεθεί στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά τη δημόσια προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας, με τη μετοχή να εκτινάσσεται πρόσκαιρα έως τα 115 δολάρια την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Η ταχύτατη αντιστροφή της πορείας της αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της μεταβολής της ψυχολογίας απέναντι στον κλάδο.

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση της Dell Technologies, η οποία υποχωρεί περισσότερο από 6%, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις θετικές προβλέψεις για το επόμενο. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απώλειες για την Ambarella, που καταγράφει βουτιά άνω του 30%, καθώς τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και οι προβλέψεις της για το τρέχον τρίμηνο απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό εντείνουν τους προβληματισμούς σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο, οδηγώντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%, από 3,7% τον Σεπτέμβριο. Παρότι οι μετρήσεις συμβάδιζαν με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαίωσαν ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν επίμονες.

Ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τη Fed, αυξήθηκε επίσης κατά 0,3% σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,3%, ξεπερνώντας οριακά την πρόβλεψη για 3,2%. Η εικόνα αυτή διατηρεί τον πληθωρισμό αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, η αμερικανική οικονομία εμφανίζεται ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση για το τρίτο τρίμηνο, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3%, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για ανάπτυξη 3,5%. Πρόσθετη ένδειξη ανθεκτικότητας της οικονομίας αποτελεί η υποχώρηση των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις 189.000, έναντι εκτιμήσεων για 200.000.

Ο συνδυασμός ισχυρής ανάπτυξης, ανθεκτικής αγοράς εργασίας και επίμονου πληθωρισμού περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η έντονη υποχώρηση των μετοχών επαναφέρει ταυτόχρονα τους φόβους ότι οι υψηλότερες αποδόσεις χρηματοδότησης και η περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομίας.

Αυτός ο προβληματισμός αποτυπώνεται στην ισχυρή στροφή των επενδυτών προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, παρά τα υψηλότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί την απόδοση του 10ετούς ομολόγου χαμηλότερα κατά εννέα μονάδες βάσης, στο 4,84%, ενώ η απόδοση του διετούς υποχωρεί κατά οκτώ μονάδες βάσης.

Η αγορά αμερικανικού κρατικού χρέους, συνολικού ύψους περίπου 32 τρισ. δολαρίων, προσελκύει κεφάλαια που απομακρύνονται από τις μετοχές. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύεται προς τα υψηλότερα επίπεδα κλεισίματος από τον Απρίλιο του 2025.

Παρότι οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για περαιτέρω αυστηροποίηση μέσα στο 2027. Ορισμένοι επενδυτές αρχίζουν μάλιστα να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο η περιοριστική νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την πτώση των χρηματιστηρίων, να επιβραδύνει σημαντικά την οικονομία, αναγκάζοντας τη Fed να επιστρέψει σε μειώσεις επιτοκίων προς τα τέλη του επόμενου έτους.

Πρόσθετο βάρος στην επενδυτική ψυχολογία δημιουργεί η ανακοίνωση νέων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία. Η Ουάσινγκτον επικαλείται την ανάγκη αντιμετώπισης της υπερβάλλουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας που, όπως υποστηρίζει, ενισχύεται μέσω κρατικών επιδοτήσεων και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η επαναφορά των εμπορικών εντάσεων προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών στις επιχειρηματικές αλυσίδες εφοδιασμού, στο κόστος παραγωγής και στον πληθωρισμό.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο κινείται ελαφρώς ανοδικά, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες αμφιβολίες για την ομαλή αποκατάσταση των εξαγωγών αργού από την περιοχή. Αντίθετα, ο χρυσός υποχωρεί κάτω από τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Η νευρικότητα εντείνεται και λόγω της περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας που αναμένεται ενόψει της αμερικανικής αργίας. Η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Οι μειωμένοι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να ενισχύσουν τις απότομες διακυμάνσεις, αποθαρρύνοντας τους επενδυτές από την ανάληψη νέων μεγάλων θέσεων.

Μετά την εντυπωσιακή αλλά πρόσκαιρη ανάκαμψη της Δευτέρας, η Wall Street βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις, ο S&P 500 κινδυνεύει να ολοκληρώσει τον χειρότερο Νοέμβριο από το αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πλέον ισχυρότερες αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στο AI μπορούν να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.