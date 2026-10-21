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Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που επενδύουν στην εξειδίκευση του προσωπικού τους ανοίγει το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω προγράμματος που προβλέπει επιχορηγήσεις από 75.000 έως 600.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, αμυντικών εφαρμογών και ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η νέα δράση διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Αφορά στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας STEP, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (Defence).

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις.

Βασική επιδίωξη είναι να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους σε στρατηγικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κυβερνοάμυνα – Οι επιλέξιμοι τομείς

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο τεχνολογικών δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Στις επιλέξιμες θεματικές περιλαμβάνονται οι ψηφιακές και υπερπροηγμένες τεχνολογίες, οι καθαρές τεχνολογίες που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, οι βιοτεχνολογίες και οι τεχνολογίες υγείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην άμυνα και την ασφάλεια, με δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν στην κυβερνοάμυνα, την προστασία πληροφοριών, τα αμυντικά και διαστημικά συστήματα, καθώς και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης (Dual-Use).

Στο πεδίο της δράσης εντάσσονται ακόμη οι διαδικασίες πιστοποίησης και οι δραστηριότητες υποστήριξης του αμυντικού τομέα.

Μέσω της κατάρτισης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιδιώκεται να αναπτύξουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες του προσωπικού τους, περιορίζοντας τα κενά γνώσεων που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές.

Το όριο των 100 εργαζομένων και οι προϋποθέσεις ένταξης

Η χρηματοδότηση δεν απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς η πρόσκληση προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους, οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμο κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Παράλληλα, απαιτείται να δραστηριοποιούνται σε κλάδους στρατηγικών τεχνολογιών ή στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Δυνατότητα ένταξης παρέχεται και σε επιχειρήσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν σαφή επιχειρησιακό και στρατηγικό προσανατολισμό προς τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Καθοριστικό στοιχείο για την επιλεξιμότητα είναι η σύνδεση του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να αποτελεί μια αποσπασματική δραστηριότητα, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία και την ανάπτυξή της.

Χρηματοδότηση 50% – Πώς προκύπτει η επιχορήγηση των 600.000 ευρώ

Η δημόσια ενίσχυση καλύπτει το 50% των επιλέξιμων δαπανών κάθε εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου κατάρτισης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να διαμορφώνεται από 150.000 έως 1.200.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση ξεκινά από τις 75.000 ευρώ για σχέδιο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και φτάνει έως τις 600.000 ευρώ για επένδυση κατάρτισης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση καλείται να καλύψει το υπόλοιπο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης δημιουργεί κίνητρα για την υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, ιδιαίτερα από επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να ενισχύσουν την τεχνολογική τους εξειδίκευση και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.

Ο φάκελος συμμετοχής και η δέσμευση για τις δαπάνες εκπαίδευσης

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κατάρτισης (ΕΣΚ), στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της επιχείρησης.

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της δραστηριοποίησής της στους επιλέξιμους τομείς, την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων, το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν.

Παράλληλα, η πρόσκληση θέτει ως προϋπόθεση τη διατήρηση ή αύξηση των συνολικών δαπανών κατάρτισης της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχορήγηση συνδέεται με μια συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι απλώς με την πραγματοποίηση μιας μεμονωμένης εκπαιδευτικής δράσης.

Η ποιότητα του σχεδιασμού και η τεκμηρίωση των αναγκών αποκτούν, επομένως, ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση.

Προτεραιότητα στις πρώτες αιτήσεις – Η καταληκτική ημερομηνία

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο First In – First Out (FIFO), δηλαδή με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, έως την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κατηγορία Περιφέρειας και προτεραιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο διαθέσιμος προϋπολογισμός μπορεί να εξαντληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ.

Για διευκρινίσεις λειτουργεί το Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο 801 11 36 300, ενώ ενημέρωση παρέχεται και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο 210 6985210.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε κλάδους που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία.