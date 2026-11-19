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Στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ελληνικής εταιρείας PAPERPACK προχωρά η γερμανική August Faller International GmbH, θυγατρική της August Faller GmbH & Co. KG (Faller Packaging), σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απόκτηση του ελέγχου θα πραγματοποιηθεί άμεσα και αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «PAPERPACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Faller Packaging δραστηριοποιείται στην αγορά προμήθειας δευτερογενούς συσκευασίας για τον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν πτυσσόμενα κυτία από χαρτόνι, φύλλα οδηγιών χρήσης και αυτοκόλλητες ετικέτες.

Αντίστοιχα, η PAPERPACK δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά προμήθειας δευτερογενούς συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων πτυσσόμενων κυτίων από χαρτόνι και φύλλων οδηγιών χρήσης. Κύριος τελικός κλάδος δραστηριότητάς της είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών, των ειδών προσωπικής υγιεινής και του καπνού.

Η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης έγινε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.