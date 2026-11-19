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Η Εβροφάρμα ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με την DANONE, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τροφίμων παγκοσμίως, για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού στην Ελλάδα με στόχο τη διάθεσή του σε διεθνείς αγορές, με αφετηρία την Ιταλία, προσφέροντας στους διεθνείς καταναλωτές μία αυθεντική γευστική και διατροφική εμπειρία.

Η συνεργασία αφορά στην παραγωγή της σειράς προϊόντων στραγγιστού γιαουρτιού Danone Greco Autentico από την Εταιρεία στις εγκαταστάσεις της στον Έβρο, αναδεικνύοντας την ποιότητα, την τεχνογνωσία της και τις δυνατότητες να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Η νέα συνεργασία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά την εξαγωγική στόχευση της Εταιρείας και τα περιθώρια διείσδυσης σε νέες αγορές. Η Εταιρεία έχει παρουσία σε 15 χώρες, επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της, με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της.

Η επιλογή της Εταιρείας από την DANONE βασίστηκε στον συνδυασμό τεχνογνωσίας, παραγωγικής επάρκειας και σύγχρονων υποδομών της, διαθέτοντας ένα καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής με ιδιόκτητη φάρμα με αγελάδες, που επιτρέπει απόλυτη ιχνηλασιμότητα από την α’ ύλη έως τα τελικά προϊόντα. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της Εταιρείας στον Έβρο αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής περιφέρειας στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς παραγωγικής δραστηριότητας.

Δήλωση Διοίκησης

Ο Χρήστος Παπαζηλάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, δήλωσε:

«Η συνεργασία με τη DANONE αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της παραγωγικής μας επάρκειας και των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουμε διαχρονικά. Για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ακριτική περιοχή του Έβρου και επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή, η επιλογή μας από έναν κορυφαίο διεθνή οργανισμό όπως η DANONE επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Παράλληλα, ενισχύει τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω προβολή του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές».