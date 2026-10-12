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Την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του συγκροτήματος ακινήτων «CAMPUS» στην Παιανία Αττικής έναντι €45,55 εκατ. ανακοίνωσε η Ευρώπη Holdings.

Αναλυτικότερα:

Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 14.8.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας για την πώληση συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία Αττικής, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 9 Οκτωβρίου 2026 υπέγραψε, ως πωλήτρια, με την εταιρεία «AKTORSTONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια»), 100% θυγατρική της εισηγμένης «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ο «Όμιλος AKTOR»), το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την πώληση και μεταβίβαση των έξι αγροτεμαχίων, μετά των επ’ αυτών κτιρίων, που συναποτελούν το συγκρότημα ακινήτων «CAMPUS» στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής (τα «Ακίνητα»), έναντι συνολικού τιμήματος €45.550.000 (η «Συναλλαγή»).

Το ως άνω τίμημα καταβλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς στην Εταιρεία κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, οπότε και ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή.

Στα Ακίνητα στεγάζεται ήδη, δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης, το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, ενώ υφίστανται και λοιπές ενεργές συμβάσεις μίσθωσης με τρίτους. Οι υφιστάμενες μισθώσεις διατηρούνται σε ισχύ και ακολουθούν τη μεταβίβαση της κυριότητας των Ακινήτων.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προτεινόμενης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Συγχώνευση»), της οποίας αποτελεί προπαρασκευαστική συναλλακτική ενέργεια, ειδικότερα δε της καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά συνολικού ποσού €45.501.184,03, η οποία αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.6.2026 και για την οποία έχει εκδοθεί η από 9.10.2026 ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Aktor

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος AKTOR») σε συνέχεια της από 14 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με την «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Πωλήτρια») για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR STONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε στις 9 Οκτωβρίου 2026 με την Πωλήτρια το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €45.550.000 (η «Συναλλαγή»).

Αντικείμενο της Συναλλαγής ειδικότερα αποτέλεσε η αγορά έξι αγροτεμαχίων συνολικής επιφανείας περίπου 62.623 τ.μ., μετά των ευρισκόμενων επί αυτών κτιρίων, ήτοι κτιριακού συγκροτήματος αποτελούμενο από επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές, συνολικής επιφανείας 27.597,90 τ.μ., καθώς και έτερου κτιρίου συνολικής επιφανείας 2.659,90 τ.μ. (τα «Ακίνητα»).

Στα Ακίνητα στεγάζονται ήδη δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, ενώ υφίστανται και άλλες ενεργές συμβάσεις μίσθωσης με υψηλής ποιότητας μισθωτές. Η απόκτησή των Ακινήτων εξυπηρετεί το σχεδιασμό του Ομίλου για τη διασφάλιση εγκαταστάσεων, ικανών να υποστηρίξουν τις συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητές του με τη σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων λειτουργιών σε έναν ενιαίο εταιρικό χώρο, επιτυγχάνοντας την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την αξιοποίηση συνεργειών. Παράλληλα, τα Ακίνητα παρέχουν, με βάση τα υφιστάμενα πολεοδομικά δεδομένα, τη δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετων κτιριακών εγκαταστάσεων επιφανείας, υπό προϋποθέσεις, έως και περίπου 32.000 τ.μ., και ο Όμιλος Aktor εξετάζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εταιρικού campus, ικανού να εξυπηρετεί όχι μόνο τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου αλλά και την περαιτέρω επενδυτική αξιοποίησή του.

Η Συναλλαγή η οποία συνδυάζει την απόκτηση ενός σημαντικού κτηριακού συγκροτήματος γραφείων το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Ομίλου, με πολύ ικανοποιητικό τίμημα υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς real estate, επενδυτικές δυνατότητες και ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης που θα δημιουργήσουν περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία, εντάσσεται στη αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας του πυλώνα Real Estate του Ομίλου.

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