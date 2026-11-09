Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην ανάληψη του τελικού σχεδιασμού και της υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και αυτοματισμού για την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος προχώρησε η Extrabit, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την κατασκευαστική εταιρεία AVAX.

Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικών υποδομών σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο κατασκευής σήραγγας διπλής κατεύθυνσης, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και συνολικό μήκος 1.300 μέτρα.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία των μηχανικών της σε αντίστοιχα σύνθετα έργα, η Extrabit αναλαμβάνει την υλοποίηση των εξής αξόνων:

• Δίκτυο Οπτικών Ινών: Ανάπτυξη της υποδομής για την αποτελεσματική διασύνδεση των συσκευών της σήραγγας, όπως κάμερες CCTV, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) και ελεγκτές φωτισμού.

• Προγραμματισμός Λογικών Ελεγκτών (PLC): Υλοποίηση της πλήρους λογικής αυτοματισμού που απαιτείται για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία μιας σύγχρονης αστικής σήραγγας.

• Λογισμικό SCADA / TMS: Ανάπτυξη του κεντρικού λογισμικού εποπτείας και διαχείρισης (Traffic Management System) για την άμεση παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των συστημάτων.

Το τελικό σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και ελέγχου όλων των επιμέρους υποσυστημάτων της σήραγγας, όπως:

• Τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και ελέγχου λωρίδας (LCS/VSLS) για την εφαρμογή κυκλοφοριακών σεναρίων μέσω του TMS.

• Τα συστήματα πυρανίχνευσης και αποκαπνισμού, με την ενεργοποίηση των αντίστοιχων σεναρίων έκτακτης ανάγκης.

• Τον δυναμικό φωτισμό της σήραγγας, ο οποίος βασίζεται σε φωτιστικά σώματα dimmable LED.

• Τα συστήματα ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης, τα ρυπόμετρα, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, καθώς και τα συστήματα AVID και CCTV.

«Η ανάληψη των συστημάτων αυτοματισμού στην υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για την εταιρεία μας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της κατασκευαστικής αγοράς και της AVAX στην τεχνογνωσία μας. Η εξειδίκευσή μας σε έργα κρίσιμων υποδομών επιτρέπει την παράδοση λύσεων υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίες εγγυώνται τη μέγιστη ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υποδομής σε 24ωρη βάση», αναφέρει ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Extrabit.

Οφέλη του έργου για την υποδομή και τους χρήστες

Η θέση σε λειτουργία των προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού της Extrabit εξασφαλίζει ουσιαστικά επιχειρησιακά οφέλη:

1. Ενισχυμένη οδική ασφάλεια: Η άμεση ανίχνευση συμβάντων (AVID/CCTV) και η αυτόματη ενεργοποίηση πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης ελαχιστοποιούν τον χρόνο ανταπόκρισης.

2. Βελτιστοποίηση κυκλοφοριακής ροής: Η δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω του TMS και των πινακίδων VMS συμβάλλει στη μείωση της συμφόρησης.

3. Ενεργειακή αποδοτικότητα: Ο έλεγχος του δυναμικού LED φωτισμού εξασφαλίζει σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

4. Αξιόπιστη συντήρηση: Η κεντρική πλατφόρμα SCADA επιτρέπει την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία της σήραγγας.

Στρατηγική εδραίωση στις κρίσιμες υποδομές

Η Extrabit εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ενοποίηση (integration) σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού και λογισμικού για υποδομές ζωτικής σημασίας. Το τεχνολογικό της αποτύπωμα εκτείνεται από τα έξυπνα συστήματα μεταφορών (ITS) και τα συστήματα διαχείρισης σηράγγων και κυκλοφορίας (Tunnel & Traffic Management Systems), έως τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (BAS) για Data Centers, τις λύσεις Smart Factory και την εφαρμογή Machine Learning για την ανάλυση δεδομένων.

Με την ανάληψη του έργου της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος η Extrabit ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, διευρύνοντας την επιτυχημένη πορεία που διαγράφει σε μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, όπως η Ολυμπία Οδός, η Εγνατία Οδός και η Νέα Οδός. Μέσα από εδραιωμένες συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους, όπως η AVAX, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες εγγυώνται την ασφαλέστερη, βιώσιμη και αποδοτικότερη λειτουργία των σύγχρονων δικτύων μεταφορών.