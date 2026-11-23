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Η Foodlink, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 20.11.2026 γνωστοποίηση του κ. Βασιλείου Καρακουλάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την Παρασκευή 20.11.2026 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Realest Link προέβη στην εξωχρηματιστηριακή πώληση 450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Foodlink προς την εταιρεία Leyenda Investments Ltd, στην τιμή των €1,015 ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος €456.750,00.

Αμφότερες οι ανωτέρω εταιρείες αποτελούν συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω μετόχων επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων και ψήφου της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

Realest Link: Προ της συναλλαγής 35,68%. Μετά τη συναλλαγή 37,03%

Leyenda Investments Ltd: Προ της συναλλαγής 29,55%. Μετά τη συναλλαγή 28,20%