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Σε μια εντυπωσιακή συμφωνία ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας προχώρησε η Anthropic, σύμφωνα με τους Financial Times, με στόχο την εξασφάλιση γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, οι οποίες προορίζονται για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη διευρυνόμενη παρουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στον ενεργειακό κλάδο, καθώς επιχειρούν να παρακάμψουν τους παραδοσιακούς μεσάζοντες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξοπλισμό που βρίσκεται πλέον σε μεγάλη έλλειψη.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εταιρεία που αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξασφάλισε, έναντι 3,4 δισ. δολαρίων, δεσμεύσεις προμήθειας γεννητριών βαρέος τύπου συνολικής ισχύος 1,7 γιγαβάτ από την OnePWR Solutions, προμηθευτή ενεργειακού εξοπλισμού με έδρα το Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η Anthropic δεν εξαγόρασε την ίδια την OnePWR. Ωστόσο, η συμφωνία περιλάμβανε τις απαραίτητες δυνατότητες μηχανικού σχεδιασμού και κατασκευής για την εγκατάσταση των γεννητριών.

Η μεγαλύτερη αγορά εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής από εταιρεία AI

Η συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή μεμονωμένη αγορά εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εταιρεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, καταδεικνύοντας πώς ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ισχύος ωθεί τους τεχνολογικούς ομίλους να επεκτείνονται ολοένα βαθύτερα στον ενεργειακό τομέα.

Παραδοσιακά, οι εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εξειδικευμένες ενεργειακές εταιρείες για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο, καθώς η ζήτηση για αεριοστρόβιλους και γεννήτριες αυξάνεται κατακόρυφα και οι χρόνοι παράδοσης από τους κατασκευαστές εκτείνονται πλέον σε βάθος ετών, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν την οικονομική τους ισχύ για να παρακάμπτουν τους μεσάζοντες και να αποκτούν άμεσο έλεγχο της παραγωγής.

Σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης που επικαλούνται οι FT, η OnePWR είχε παραγγείλει γεννήτριες από την Caterpillar πριν από δύο χρόνια, αλλά χρειαζόταν χρηματοδότηση για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Η Anthropic σχεδίαζε αρχικά να γίνει πελάτης της OnePWR. Τελικά, όμως, επέλεξε να αναλάβει απευθείας τις παραγγελίες εξοπλισμού που είχε πραγματοποιήσει η OnePWR στην Caterpillar.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να παραδοθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς και κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών.

Το προηγούμενο της SpaceX και η στρατηγική της Alphabet

Η απευθείας εξασφάλιση εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής έχει αποδειχθεί καθοριστική για τη SpaceX του Έλον Μασκ, επιτρέποντας την ταχεία έναρξη λειτουργίας των τεράστιων κέντρων δεδομένων της.

Η xAI, η οποία ανήκει στη SpaceX, αγόρασε νωρίτερα φέτος κινητούς αεριοστρόβιλους αξίας 2 δισ. δολαρίων.

Αντίστοιχα, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, εξαγόρασε την εταιρεία ανάπτυξης ενεργειακών έργων Intersect στα τέλη του 2025.

Αντί να εξαγοράσει ολόκληρη την OnePWR ή να περιοριστεί στην απλή αγορά εξοπλισμού, η Anthropic εξασφάλισε πρόσβαση σε κινητήρες που είχαν παραγγελθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, πριν από τη μεγάλη άνοδο των τιμών.

Υπολογιστικές δεσμεύσεις σχεδόν 900 δισ. δολαρίων έως το 2045

Η αγορά των γεννητριών πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Anthropic επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις υποδομές που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές της.

Η εταιρεία αποκάλυψε την περασμένη Δευτέρα ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ συνολικής αξίας σχεδόν 900 δισ. δολαρίων έως το 2045.

Μέχρι σήμερα, η Anthropic στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε συνεργάτες για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργαστών, κέντρων δεδομένων και εκτάσεων γης, καταβάλλοντας υψηλότερο τίμημα προκειμένου να δεσμεύει την απαιτούμενη δυναμικότητα και να ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Η απευθείας αγορά γεννητριών προσφέρει πλέον στην εταιρεία μεγαλύτερο έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.

Τα σχέδια για την IPO και οι πιστοληπτικοί κίνδυνοι

Η στρατηγικής σημασίας συμφωνία ήρθε σε ένα διάστημα που η Αnthropic προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο, σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία.

Η εταιρεία επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει δαπάνες άνω των 895 δισ. δολαρίων για υπολογιστικές υποδομές έως το 2045. Ωστόσο, οι φιλόδοξοι σχεδιασμοί της αντιμετωπίζουν εμπόδια. Μάλιστα, μετά τους έντονους κλυδωνισμούς της αγοράς τις προηγούμενες ημέρες, με επίκεντρο τις τεχνολογικές εταιρείες και τον κλάδο της ΑΙ, πολλοί αναλυτές αμφισβήτησαν αν η Anthropic θα πετύχει τους πολύ φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει και αν θα πετύχει την σχεδιαζόμενη αποτίμηση του 1,5 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο deal στέλνει θετικό σήμα στους επενδυτές για τη δυνατότητα της να καλύψει τις βασικές ενεργειακές της ανάγκες και άρα την ανάπτυξη της.