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Την εισαγωγή του οίκου Giorgio Armani στο Χρηματιστήριο φαίνεται να προκρίνουν οι κληρονόμοι του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή, οι οποίοι ελέγχουν πλέον την αυτοκρατορία μόδας που φέρει το όνομά του, αντί της πλήρους πώλησής της σε κάποιον μεγάλο όμιλο του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αρχική πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 91 ετών, είχε ορίσει στη διαθήκη του ότι οι κληρονόμοι του θα πρέπει να διαθέσουν περίπου το 15% της εταιρείας μέσα σε διάστημα 12 έως 18 μηνών από τον θάνατό του.

Στη συνέχεια, προβλέπεται είτε η πώληση πρόσθετου ποσοστού 30% έως 54,9% είτε η εισαγωγή της επιχείρησης σε χρηματιστήριο.

Αποτίμηση έως 7 δισ. ευρώ – Οι πιθανοί αγοραστές

Τραπεζίτες και σύμβουλοι που συμμετείχαν σε σχετικές συζητήσεις αποτιμούν τον όμιλο Armani μεταξύ 5 και 7 δισ. ευρώ.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, μια ενδεχόμενη πώληση ή χρηματιστηριακή εισαγωγή θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο της πολυτέλειας την τελευταία δεκαετία.

Στη διαθήκη του, ο Ιταλός δημιουργός είχε κατονομάσει ως προτιμώμενους αγοραστές τρεις μεγάλους ομίλους με τους οποίους διατηρούσε μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις.

Πρόκειται για τη L’Oréal, την EssilorLuxottica, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των οπτικών ειδών, και τον γαλλικό κολοσσό πολυτελείας LVMH.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου που θα διέθεταν, όπως αναφέρεται στη διαθήκη, «ισοδύναμο κύρος».

Σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, ο ιταλικός οίκος μόδας δεν αντιμετωπίζει οικονομική πίεση που να τον υποχρεώνει να προχωρήσει βιαστικά σε πώληση.

Παρ’ όλα αυτά, διεξάγονται ήδη συνομιλίες με επιχειρήσεις του κλάδου για τη διάθεση του αρχικού ποσοστού 15% έως τον Μάρτιο του 2027, προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της διαθήκης.

Το σχέδιο για διάθεση μετοχών σε περισσότερους επενδυτές

Οι κληρονόμοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να μοιράσουν το αρχικό πακέτο μετοχών μεταξύ δύο ή περισσότερων αγοραστών, αντί να το διαθέσουν εξ ολοκλήρου σε έναν επενδυτή.

Η επιλογή αυτή θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, η κατανομή του ποσοστού σε περισσότερους επενδυτές θα απέτρεπε την ανάδειξη ενός και μόνο στρατηγικού αγοραστή ως επικρατέστερου για μια μελλοντική εξαγορά ολόκληρου του οίκου.

Με τον τρόπο αυτό, η οικογένεια θα μπορούσε να διατηρήσει περισσότερες επιλογές, καθώς προτιμά την προοπτική μιας δημόσιας εγγραφής (IPO).

Σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών έως οκτώ ετών από τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι.

L’Oréal και EssilorLuxottica στην πρώτη γραμμή

Σε αυτό το στάδιο, οι L’Oréal και EssilorLuxottica αναδεικνύονται στους πιο ενεργούς ενδιαφερόμενους για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού. Και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να προστατεύσουν τις μακροχρόνιες συμφωνίες αδειοδότησης που διατηρούν με τον Armani.

Η L’Oréal συνδέεται με τον οίκο μέσω της δραστηριότητας των αρωμάτων, ενώ η EssilorLuxottica μέσω των προϊόντων οπτικών ειδών. Η απόκτηση μετοχικής συμμετοχής θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση τους στις υφιστάμενες συνεργασίες τους με τον ιταλικό οίκο.

Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης. Βάσει της διαθήκης, το συνολικό πακέτο του 15% συνοδεύεται από δικαίωμα μίας θέσης στο διοικητικό συμβούλιο.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς θα κατανεμηθεί η συγκεκριμένη εκπροσώπηση σε περίπτωση που το ποσοστό μοιραστεί μεταξύ περισσότερων επενδυτών.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο, με τους κληρονόμους να επιδιώκουν την τήρηση των επιθυμιών του ιδρυτή, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή την προοπτική της μελλοντικής χρηματιστηριακής εισαγωγής του ιστορικού ιταλικού οίκου.