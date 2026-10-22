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Την πρόοδο που κατέγραψε το 2025 στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της καινοτομίας, της κοινωνικής προσφοράς και της απασχόλησης παρουσιάζει η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. μέσα από τη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, η εταιρεία αποτυπώνει τις πρωτοβουλίες που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εντάσσοντας τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη συνολική στρατηγική της.

Η έκθεση καταγράφει συγκεκριμένες επιδόσεις, όπως η παραγωγή περισσότερων από 4.130 MWh ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,7% και η διάθεση 11 νέων προϊόντων στην αγορά. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, στην υποστήριξη νέων οικογενειών και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Μείωση εκπομπών και επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η ΓΙΩΤΗΣ συνέχισε το 2025 την εφαρμογή πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία παρήγαγε πάνω από 4.130 MWh ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ περιόρισε τις εκπομπές CO₂ κατά 2,7% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, ενίσχυσε τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τις βιώσιμες προμήθειες και την υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η μείωση της έντασης εκπομπών κατά 25% έως το 2030, με σημείο αναφοράς τα επίπεδα του 2022. Η συγκεκριμένη επιδίωξη αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού της εταιρείας για τη σταδιακή συρρίκνωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Έντεκα νέα προϊόντα και περισσότερες από 90 ερευνητικές συνεργασίες

Σημαντική δραστηριότητα καταγράφηκε και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπου η ΓΙΩΤΗΣ προχώρησε το 2025 στην κυκλοφορία 11 νέων προϊόντων, ενώ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη επιπλέον 19 προϊόντων, διευρύνοντας τις δυνατότητες εμπλουτισμού της γκάμας της.

Παράλληλα, συνέχισε τις επενδύσεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό, ερευνητικές εγκαταστάσεις και συνεργασίες με επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη στρατηγική έχει το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (Hellenic Research & Innovation Center – HRIC), μέσω του οποίου υποστηρίζεται η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο του HRIC λειτουργεί και το Ινστιτούτο Διατροφής και Υγείας, που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση επιστημονικών εξελίξεων για τη δημιουργία προϊόντων τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και προάγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Το ερευνητικό αποτύπωμα της εταιρείας ενισχύεται από περισσότερες από 90 συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, από το 1990 μέχρι σήμερα, η ΓΙΩΤΗΣ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση περισσότερων από 45 ερευνητικών έργων, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιδιώκοντας τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περισσότερες από 720.000 μερίδες τροφίμων σε κοινωνικούς φορείς

Στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, η εταιρεία συνέχισε τις δράσεις υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με σημαντικότερη πρωτοβουλία το πρόγραμμα «Θρέφουμε με Αγάπη».

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, κατά τη διάρκεια του 2025 προσφέρθηκαν περισσότερες από 720.000 μερίδες τροφίμων και 10 τόνοι αλεύρων, καλύπτοντας ανάγκες άνω των 100 κοινωνικών φορέων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη θέση στις κοινωνικές πρωτοβουλίες της ΓΙΩΤΗΣ καταλαμβάνει επίσης η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, μέσα από το πρόγραμμα «Μια Ελπίδα Γεννιέται!», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη HOPEgenesis από το 2018.

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, προσφέροντας κάλυψη των εξόδων εγκυμοσύνης και τοκετού, καθώς και των διατροφικών αναγκών των βρεφών για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το πρόγραμμα έχει μέχρι σήμερα συμβάλει στη γέννηση 93 παιδιών, ενώ αναμένονται ακόμη πέντε γεννήσεις το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχουν διατεθεί περισσότερες από 250.000 μερίδες βρεφικών τροφών, στο πλαίσιο της υποστήριξης των οικογενειών που συμμετέχουν.

Οι 408 εργαζόμενοι και η ενίσχυση των παροχών

Σημαντικός άξονας της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης παραμένει και το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΙΩΤΗΣ.

Το 2025, η εταιρεία απασχολούσε 408 εργαζομένους, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη διεύρυνση των παροχών προς τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στη διατήρηση της αναπτυξιακής της πορείας.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 συγκεντρώνει τις περιβαλλοντικές, ερευνητικές και κοινωνικές επιδόσεις της ΓΙΩΤΗΣ, παρουσιάζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και τις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Με επίκεντρο τη βιώσιμη παραγωγή, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον.