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Στη διεκδίκηση ενός εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών έργων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται η γερμανική Hochtief, η οποία προετοιμάζει δική της υποψηφιότητα για την κατασκευή και λειτουργία ενός από τα σχεδιαζόμενα AI Gigafactories της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, ο κατασκευαστικός όμιλος -που είναι γνωστός στη χώρα μας κυρίως από τις παλαιότερες συμμετοχές του σε Ολυμπία Οδό και αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος – βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με πιθανούς εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Vodafone.

Παράλληλα, εξετάζει διαφορετικές τοποθεσίες για την εγκατάσταση της υποδομής, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια οριστική επιλογή. Η κίνηση αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Hochtief, η οποία έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της διεθνώς στην κατασκευή data centers και πλέον επιδιώκει να επεκταθεί από τον ρόλο του κατασκευαστή σε εκείνον του παρόχου υπολογιστικής ισχύος.

Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της Handelsblatt, δηλώνοντας ότι «προς το παρόν» δεν μπορεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Από την πλευρά της, η Vodafone περιορίστηκε να αναφέρει ότι δεν σχολιάζει «φήμες της αγοράς».

Το ευρωπαϊκό σχέδιο των 30 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να στηρίξει την ανάπτυξη έως και επτά AI Gigafactories, με στόχο να αντιμετωπίσει την έλλειψη μεγάλων υπολογιστικών υποδομών που απαιτούνται για την επόμενη γενιά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα παρέχουν σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς πρόσβαση σε ιδιαίτερα υψηλή υπολογιστική ισχύ, ενισχύοντας την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης.

Η Kομισιόν έχει χαρακτηρίσει την υφιστάμενη έλλειψη τέτοιων υποδομών ως «κρίσιμο έλλειμμα». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μικρότερες εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν, όταν ολοκληρωθούν πλήρως, τουλάχιστον 75.000 εξειδικευμένους επεξεργαστές γραφικών (GPUs), ενώ οι μεγαλύτερες τουλάχιστον 100.000 GPUs.

Η συνολική ισχύς σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο των επτά εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 0,9 γιγαβάτ (GW), μέγεθος που αποτυπώνει τις τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις των συγκεκριμένων υποδομών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Ιδιωτικές κοινοπραξίες θα αναλάβουν την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω αγοράς μέρους της παραγόμενης υπολογιστικής ισχύος.

Το χρηματοδοτικό σχέδιο προβλέπει έως 10 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων και επενδύσεις 20 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα.

Χωριστές υποψηφιότητες από τους γερμανικούς ομίλους

Μετά την ανακοίνωση του ευρωπαϊκού σχεδίου τον Φεβρουάριο του 2025, είχε εξεταστεί επί μακρόν το ενδεχόμενο υποβολής κοινής γερμανικής πρότασης, με την υποστήριξη και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προσπάθειες αυτές φαίνεται ότι δεν απέδωσαν καρπούς. Θεωρείται πλέον απίθανο να επιτευχθεί συμφωνία έως την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2026.

Έτσι, η Hochtief και η Ionos, οι οποίες είχαν υποβάλει από κοινού εκδήλωση ενδιαφέροντος το καλοκαίρι του 2025 για την κατασκευή και λειτουργία ενός από τα μεγάλα data centers, φαίνεται ότι ακολουθούν πλέον ξεχωριστές πορείες.

Παράλληλα, τόσο η Deutsche Telekom όσο και ο όμιλος Schwarz εξετάζουν την κατάθεση αυτόνομων προτάσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, δήλωσε στις αρχές του μήνα, μιλώντας σε αναλυτές, ότι ο όμιλος προχωρά στον λεπτομερή σχεδιασμό ενός AI Gigafactory.

Ο υπεύθυνος του έργου από την πλευρά της Telekom, Peter Lorenz, ήταν ακόμη πιο σαφής: «Χρειαζόμαστε το Gigafactory». Όπως εξήγησε, το υφιστάμενο κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Μόναχο πλησιάζει ήδη στα όρια της χωρητικότητάς του, παρά τις επεκτάσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Hochtief: Τα data centers απογειώνουν τις εργασίες

Για τη Hochtief, ο τομέας των data centers έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης. Ο γερμανικός όμιλος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διεθνώς κατασκευαστές και αναπτύκτες τέτοιων εγκαταστάσεων, επωφελούμενος κυρίως μέσω της αμερικανικής θυγατρικής του, Turner, από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων που πραγματοποιούν οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πελατολόγιό του περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook. Η δυναμική του συγκεκριμένου τομέα αποτυπώνεται στα τελευταία οικονομικά στοιχεία.

Μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα μηνών, η αξία των παραγγελιών που προέρχονται από τον συγκεκριμένο κλάδο υπερδιπλασιάστηκε.

Στο τέλος Ιουνίου, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της Hochtief είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 84,8 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση για την κατασκευή data centers αποτέλεσε βασικό λόγο για τον οποίο ο διευθύνων σύμβουλος, Juan Santamaría, αναθεώρησε τον Ιούλιο προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδοφορίας του ομίλου για το 2026, στα 1,025 έως 1,1 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Turner, η οποία μόνο κατά τους πρώτους μήνες του 2026 εξασφάλισε δέκα κατασκευαστικά συμβόλαια, το καθένα με προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η κατασκευή μεγάλης εγκατάστασης της Meta στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, συνολικού επενδυτικού ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Από κατασκευαστής σε επενδυτή και πάροχο υπολογιστικής ισχύος

Η Hochtief, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στην κατασκευή εγκαταστάσεων για λογαριασμό τρίτων. Η στρατηγική της προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της σε επενδυτή, διαχειριστή και πάροχο ψηφιακών υποδομών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει νέες, επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων.

Το 2024, ο όμιλος ίδρυσε από κοινού με τον κατασκευαστή διακομιστών Thomas Krenn την εταιρεία υπηρεσιών cloud Yorizon, η οποία έχει πλέον περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχό του.

Μέσω της Yorizon, η Hochtief διαθέτει εμπορικά τη δική της υπολογιστική ισχύ, αποκτώντας άμεση παρουσία στην αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Στόχος είναι το δίκτυο της Yorizon να επεκταθεί έως το 2032 σε έως και 60 κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον επενδυτή υποδομών Palladio Partners, η Hochtief αναπτύσσει στη Γερμανία ένα δίκτυο ιδιόκτητων data centers υπό την εμπορική ονομασία Yexio.

Η πρώτη εγκατάσταση, στο Heiligenhaus της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2025. Συνολικά προβλέπεται η ανάπτυξη 15 εγκαταστάσεων, στις οποίες η Hochtief συμμετέχει τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στη λειτουργία τους.

Παρά τα σημαντικά αυτά βήματα, οι συγκεκριμένες υποδομές είναι πολύ μικρότερες από τις AI Gigafactories που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για παράδειγμα, η εγκατάσταση Yexio στο Herne προβλέπεται να διαθέτει αρχικά ισχύ μόλις 2 μεγαβάτ (MW).

Αντίθετα, ένα ευρωπαϊκό AI Gigafactory απαιτεί πολλαπλάσια ισχύ, εξειδικευμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένο λογισμικό και υποδομές που θα μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αξιοπιστία σε μακροχρόνια βάση.

Για τη Hochtief, επομένως, η ενδεχόμενη διεκδίκηση ενός Gigafactory θα αποτελέσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα βήμα προς την ανάπτυξη ιδιόκτητης υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η επιλογή των τεχνολογικών και χρηματοδοτικών εταίρων, καθώς και ο τρόπος κατανομής των επιχειρηματικών κινδύνων.

Η ισπανική ACS ετοιμάζει ανταγωνιστική πρόταση

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η ACS, η ισπανική μητρική εταιρεία της Hochtief, σχεδιάζει επίσης να υποβάλει υποψηφιότητα για ένα ευρωπαϊκό AI Gigafactory. Ο ισπανικός όμιλος, ο οποίος ελέγχει περίπου το 75% των μετοχών της Hochtief, προετοιμάζει κοινή πρόταση με την Banco Santander και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica.

Αυτό σημαίνει ότι μητρική και θυγατρική ενδέχεται να βρεθούν ταυτόχρονα στη διαδικασία διεκδίκησης των ίδιων μεγάλων ευρωπαϊκών έργων.

Και οι δύο όμιλοι ενδιαφέρονται για μία από τις τρεις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις AI Gigafactory, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 100.000 GPUs η καθεμία όταν αναπτυχθούν πλήρως.

Η συνολική δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για καθεμία από αυτές προβλέπεται να φτάσει, σε δύο στάδια, το 1 δισ. ευρώ.

Πέντε χώρες για τα μεγάλα Gigafactories – Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

Στη διεκδίκηση των τριών μεγαλύτερων AI Gigafactories συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες: η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Πρόκειται για τα κράτη που έχουν δεσμευθεί να τουλάχιστον διπλασιάσουν με εθνικούς πόρους την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων.

Η συμμετοχή της Ελλάδας καταδεικνύει το ενδιαφέρον της χώρας να αποκτήσει παρουσία στις μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Ωστόσο, οι τελικές επιλογές θα εξαρτηθούν από τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων κοινοπραξιών, την τεχνολογική τους επάρκεια, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων εγκαταστάσεων.

Η προθεσμία της 3ης Δεκεμβρίου και το χρονοδιάγραμμα έως το 2028

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποψηφιότητες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες εβδομάδες. Μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 17:00, περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά την αρχική ανακοίνωση του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Η επιλογή των έργων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027, ενώ οι πρώτες AI Gigafactories αναμένεται να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν έως τα μέσα του 2028.

Για τη Hochtief, η διαδικασία αυτή αποτελεί ευκαιρία να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας την κατασκευαστική της εμπειρία και τις νέες δραστηριότητές της στο cloud.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διακύβευμα είναι ευρύτερο: η δημιουργία της υπολογιστικής βάσης που απαιτείται ώστε η Ευρώπη να μειώσει το τεχνολογικό της έλλειμμα και να ανταγωνιστεί ισχυρότερα στην παγκόσμια αγορά της AI.