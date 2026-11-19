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Η ALFACARE, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ιατροτεχνολογικών, ορθοπεδικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, προχώρησε στην αναβάθμιση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των συνεργατών της, επιλέγοντας την πλατφόρμα SHOPRANOS eCommerce της ENTERSOFTONE για τη δημιουργία του νέου B2B eShop της.

Μέσα από το νέο ψηφιακό κανάλι, οι συνεργάτες της ALFACARE αποκτούν άμεση, 24ωρη πρόσβαση στην πλήρη γκάμα των προϊόντων της και μπορούν να ενημερώνονται και να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους εύκολα και γρήγορα, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον. Παράλληλα, το νέο B2B eShop επιτρέπει στην εταιρεία να οργανώνει, να διαχειρίζεται και να παρουσιάζει αποτελεσματικά ένα ιδιαίτερα διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 κωδικούς.

Η πλατφόρμα SHOPRANOS eCommerce της ENTERSOFTONE ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης B2B αγοράς, προσφέροντας ευελιξία, προσαρμοστικότητα και πλήρη διασύνδεση με το ERP σύστημα της εταιρείας. Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγγελιοληψίας, ευκολότερη διαχείριση προϊόντων και ενσωματωμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη δημιουργία και βελτιστοποίηση περιεχομένου, συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη μείωση λαθών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα SHOPRANOS μπορεί να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ALFACARE, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της σε προϊόντα, συνεργάτες και όγκο παραγγελιών.

Ο κ. Άγγελος Αποστολόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ALFACARE, επισημαίνει σχετικά: «Για την ALFACARE, το SHOPRANOS αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και της συνολικής εμπειρίας των συνεργατών μας. Το νέο B2B eShop διευκολύνει την ενημέρωσή τους για τα προϊόντα μας και την υποβολή των παραγγελιών τους. Η διασύνδεση με το ERP μας και η αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς μας, μειώνοντας τον χρόνο διαχείρισης των παραγγελιών και αποφορτίζοντας τόσο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όσο και την ομάδα πωλήσεων. Έτσι, οι άνθρωποί μας μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη των πελατών μας».