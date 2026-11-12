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Από την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιθέσεις σε βιομηχανικά συστήματα έως την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόκρισης σε Περιστατικά (Incident Response Management System, IRMS), η κυβερνοανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης.

Η κυβερνοασφάλεια εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην κλοπή δεδομένων, στην παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων ή στις οικονομικές απαιτήσεις μέσω λυτρισμικού (ransomware). Στοχεύουν ολοένα περισσότερο στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισμών, επηρεάζοντας την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα, την παροχή υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτή η μεταβολή αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιλαμβάνονται τον κυβερνοκίνδυνο. Δεν πρόκειται πλέον αποκλειστικά για ένα τεχνολογικό ζήτημα που αφορά στο Τμήμα Πληροφορικής, αλλά για έναν στρατηγικό επιχειρηματικό κίνδυνο που απαιτεί την άμεση προσοχή της ανώτατης διοίκησης.

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης ευρωπαϊκών αλυσίδων σούπερ μάρκετ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Επιτιθέμενοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση σε συστήματα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων, τροποποιώντας τις θερμοκρασίες λειτουργίας τους και προκαλώντας καταστροφή προϊόντων, οικονομικές απώλειες και διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντίστοιχα περιστατικά που αναφέρθηκαν το φθινόπωρο του 2026 σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ανέδειξαν μια κρίσιμη αδυναμία: συστήματα που θεωρούνταν απλός λειτουργικός εξοπλισμός αποτελούν πλέον μέρος της ψηφιακής επιφάνειας επίθεσης. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να προκαλέσει πραγματικές φυσικές και οικονομικές επιπτώσεις χωρίς να χρειαστεί να παραβιαστεί ένα παραδοσιακό πληροφοριακό σύστημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει περαιτέρω αυτή τη μεταβολή. Οι επιτιθέμενοι αποκτούν δυνατότητες αυτοματοποίησης της αναγνώρισης ευπαθειών, εξατομίκευσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής και ταχύτερης προσαρμογής των μεθόδων τους. Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους αμυνόμενους δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες έγκαιρης αναγνώρισης απειλών, συσχέτισης πληροφοριών και αυτοματοποιημένης αντιμετώπισης περιστατικών.

Ωστόσο, η τεχνολογική υπεροχή από μόνη της δεν διασφαλίζει την ανθεκτικότητα. Ακόμη και ο πλέον προηγμένος μηχανισμός κυβερνοασφάλειας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διοικητική ετοιμότητα, τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και την ικανότητα λήψης κρίσιμων αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Η παραδοσιακή προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας επικεντρώθηκε για χρόνια στην πρόληψη και στην ανίχνευση απειλών. Σήμερα, όμως, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο εάν ένας οργανισμός μπορεί να αποτρέψει μια επίθεση, αλλά εάν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όταν η άμυνά του παραβιαστεί.

Εδώ αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόκρισης σε Περιστατικά Κυβερνοασφάλειας (Incident Response Management System, IRMS) που μετατρέπει την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων από αποσπασματική τεχνική διαδικασία σε οργανωμένη επιχειρησιακή ικανότητα.

Το IRMS συνδέει την τεχνολογία με τη διοίκηση, τη διαχείριση κινδύνων, την επιχειρησιακή συνέχεια και την επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Καθορίζει ρόλους, αρμοδιότητες, διαδικασίες κλιμάκωσης, μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και κριτήρια ασφαλούς ανάκαμψης. Κυρίως, επιτρέπει στον οργανισμό να έχει προετοιμαστεί πριν εκδηλωθεί το περιστατικό, αντί να αναζητά λύσεις την ώρα που η επιχειρησιακή του λειτουργία βρίσκεται υπό απειλή.

Αυτή ακριβώς η ανάγκη αποτέλεσε και το αντικείμενο του βιβλίου μου, στο οποίο παρουσιάζω ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, επιχειρησιακής προετοιμασίας και διαχείρισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Με στόχο η προσέγγιση αυτή να αποκτήσει ευρύτερη εφαρμογή, υποβάλαμε στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) πρόταση για την ανάπτυξη του IRMS ως ελληνικού προτύπου. Η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή σε πρώτο στάδιο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου οργανωτικής ετοιμότητας και διαχείρισης κυβερνοκρίσεων.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων, όπως η οδηγία NIS2 και ο κανονισμός DORA, που ενισχύουν τη λογοδοσία της διοίκησης και την ανάγκη συστηματικής διαχείρισης του κυβερνοκινδύνου.

Στο νέο περιβάλλον απειλών, η κυβερνοανθεκτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία επένδυση τεχνολογίας. Αποτελεί προϋπόθεση επιχειρησιακής συνέχειας, προστασίας της εταιρικής αξίας και διατήρησης της εμπιστοσύνης πελατών, συνεργατών και επενδυτών.

Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και το Διοικητικό Συμβούλιο, η πραγματική πρόκληση είναι να διασφαλίσουν ότι ο οργανισμός διαθέτει όχι μόνο ισχυρούς μηχανισμούς προστασίας, αλλά και αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης μιας κυβερνοκρίσης.

Η επόμενη κυβερνοεπίθεση μπορεί να είναι αναπόφευκτη. Η μετατροπή της, όμως, σε ανεξέλεγκτη επιχειρησιακή κρίση δεν πρέπει να είναι.

Assume Breach, Prepare for Impact.