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Εκπροσώπους της ιαπωνικής αγοράς υποδέχθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2026 η Ευβοϊκή Ζύμη στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι, στο πλαίσιο διερεύνησης νέων εμπορικών συνεργασιών και περαιτέρω ανάπτυξης της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές παρουσίας των προϊόντων της εταιρείας στην Ιαπωνία, μια αγορά με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και τις προδιαγραφές παραγωγής.

Οι Ιάπωνες επαγγελματίες ξεναγήθηκαν στο εργοστάσιο, γνώρισαν από κοντά την παραγωγική διαδικασία και συζήτησαν με τους εκπροσώπους της Ευβοϊκής Ζύμης τις τεχνικές και κανονιστικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας εμπορικής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια γαστρονομική παρουσίαση, όπου ελληνικά προϊόντα αποτέλεσαν τη βάση για δημιουργίες ιαπωνικής κουζίνας. Εξειδικευμένος σεφ της ιαπωνικής κουζίνας επιμελήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού, αξιοποιώντας κανταΐφι, φύλλο Βηρυτού, σφολιάτα και κιουνεφέ από τη σειρά «Ζύμη Ψαχνών», καθώς και μανεστράκι, χυλοπίτες, κους κους και τραχανά από τη σειρά «Ζυμαρικά Ψαχνών». Οι δημιουργίες απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης των προϊόντων στην ιαπωνική γαστρονομία.

Η Ευβοϊκή Ζύμη, με 41 χρόνια παρουσίας στον κλάδο τροφίμων και ως εταιρεία-μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική παραγωγή και στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της, αναζητώντας νέες ευκαιρίες για τα προϊόντα της σε αγορές με διαφορετικές ανάγκες και γαστρονομικές παραδόσεις.