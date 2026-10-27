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Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό από το κοινό ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η περιβαλλοντική δράση ευαισθητοποίησης «Σουτάρουμε για τον Πλανήτη», που διοργάνωσε η Geocycle Ελλάς, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου, στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Με όχημα τη δύναμη του παιχνιδιού και του αθλητισμού, η Geocycle Ελλάς έφερε την ανακύκλωση στο επίκεντρο μιας πρωτότυπης, διαδραστικής εμπειρίας, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να είναι ταυτόχρονα ουσιαστική, δημιουργική και διασκεδαστική. Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε την περσινή ανταπόκριση, προσελκύοντας περισσότερους από 5.000 επισκέπτες, με τις οικογένειες και τα παιδιά να δίνουν δυναμικό «παρών».

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από δύο πρωτότυπα παιχνίδια που συνδύαζαν το gamification με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αρχικά, μέσα από ένα διαδραστικό ψηφιακό quiz, ανακάλυπταν αλήθειες και μύθους γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία, αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις για πιο υπεύθυνες καθημερινές συνήθειες. Στη συνέχεια, αναλάμβαναν δράση, επιχειρώντας εύστοχες βολές στις ειδικά σχεδιασμένες μπασκέτες, μαθαίνοντας με βιωματικό τρόπο πώς να διαχωρίζουν και να απορρίπτουν σωστά τα απόβλητα.

Πρωταγωνιστές της δράσης ήταν για ακόμη μία χρονιά τα παιδιά, που με τον αυθορμητισμό, την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους απέδειξαν ότι η περιβαλλοντική συνείδηση μπορεί να καλλιεργηθεί από πολύ μικρή ηλικία. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή των γονέων ανέδειξε τη σημασία της κοινής εμπειρίας και της μετάδοσης της γνώσης μέσα στην οικογένεια, μετατρέποντας το παιχνίδι σε αφορμή για συζήτηση, προβληματισμό και υιοθέτηση πιο βιώσιμων συνηθειών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, εργαζόμενοι και στελέχη της Geocycle Ελλάς και του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, βρίσκονταν δίπλα στους επισκέπτες, απαντώντας σε ερωτήσεις, καταρρίπτοντας διαδεδομένους μύθους και μοιράζοντας πρακτικές συμβουλές για την ορθή ανακύκλωση και την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων.

Η πρωτοβουλία «Σουτάρουμε για τον Πλανήτη», η οποία έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις για την καινοτόμο προσέγγισή της στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύει τη δυναμική που δημιουργείται όταν η γνώση συναντά το παιχνίδι και την άμεση ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Geocycle Ελλάς επιδιώκει να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση και να αναδείξει την αξία της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, ενθαρρύνοντας μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της αλλαγής.

Η Λένα Μπέλση, επικεφαλής της Geocycle Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Τα παιδιά είναι το μέλλον του πλανήτη μας και η μεγαλύτερη ελπίδα για έναν κόσμο με περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση. Είναι πραγματικά αισιόδοξο να βλέπουμε με πόσο ενθουσιασμό, περιέργεια και ενδιαφέρον η νέα γενιά αγκαλιάζει την ανακύκλωση και θέλει να μάθει πώς μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση στη φετινή μας δράση μάς γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, αλλά και την ευθύνη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες που κάνουν την περιβαλλοντική γνώση προσιτή, βιωματική και ουσιαστική. Γιατί κάθε παιδί που μαθαίνει σήμερα να ανακυκλώνει σωστά είναι ένας αυριανός πολίτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και αυτή είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιτυχία: να μετατρέπουμε τη γνώση σε συνείδηση και τη συμμετοχή σε θετική αλλαγή για τον πλανήτη μας».