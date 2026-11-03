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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Netcompany και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο να ενισχύσουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και να βοηθήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Netcompany και το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ανταλλάσσουν επιστημονική γνώση μέσα από τη συνεργασία της εταιρείας με το Πανεπιστήμιο, καθώς και την υλοποίηση κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων. Παράλληλα, προβλέπονται επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στην εταιρεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών μέσω πρακτικής άσκησης στη Netcompany.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και επαγγελματικούς ρόλους και να συζητήσουν με τους ανθρώπους της εταιρείας ερωτήματα και απορίες για την εργασία στον κλάδο της τεχνολογίας. Έτσι, θα αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα των επαγγελματικών προοπτικών τους, ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για το μέλλον τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

«Με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε αναπτύξει μια μακροχρόνια σχέση, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο μέσα από αυτή τη συμφωνία. Είναι χαρά και τιμή μας να μοιραζόμαστε επαγγελματική γνώση και εμπειρία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά πώς είναι να εργάζεται κανείς στον κλάδο της τεχνολογίας και να σχεδιάσουν και το δικό τους μέλλον σε αυτόν» δήλωσε ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner, Netcompany SEE.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας με τη Netcompany, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα στη συνεργασία των κρατικών πανεπιστημίων με την αγορά».

Το τριετές Μνημόνιο εντάσσεται στη στρατηγική της Netcompany για την ενίσχυση των συνεργασιών της με τα ελληνικά πανεπιστήμια και έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων συμφωνιών που έχει συνάψει η εταιρεία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πειραιώς.