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Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας στη χώρα μας, απασχολεί άμεσα σήμερα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών, επενδύοντας συνεχώς στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, καινούργια ιατρικά πρωτόκολλα και νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προβλήματα όπως η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού, οι μείωση των γεννήσεων, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, οι μειωμένοι δημόσιοι πόροι, η μειωμένη ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ, το Rebate και το Clawback, η άνοδος του πληθωρισμού, αποτέλεσαν και αποτελούν προκλήσεις για τον κλάδο.

Με βάση τα κύρια συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, ο συγκεκριμένος κλάδος έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα μέσω της ανακοίνωσης και υλοποίησης σημαντικών συμφωνιών για εξαγορές εταιρειών, παραμένοντας ελκυστικός επιχειρηματικά, καθώς πέραν της συγκέντρωσης δυνάμεων, έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους παίκτες.

Είναι γεγονός ότι, η υγειονομική περίθαλψη αλλάζει μορφή, οδεύοντας σε νέα πρότυπα συνεχούς και εξατομικευμένης φροντίδας. Μαζί της αλλάζει και ο τρόπος προσφοράς των υπηρεσιών, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες περίθαλψης και ατομικής φροντίδας. Η τεχνολογική πρόοδος (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, υβριδικά συστήματα, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς κλπ.), δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην μελλοντική πορεία του.

Ο κλάδος της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι ιδιαίτερα έντονος. Μετά από μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και ανακατατάξεων που σηματοδοτήθηκαν από μεγάλες επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αλλά και συμφωνίες στρατηγικών συνεργασιών, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν πλέον εδραιώσει την παρουσία τους στην αγορά και απολαμβάνουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Το τελευταίο μάλιστα χρονικό διάστημα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών και την αλλαγή της ιδιοκτησίας μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, καθώς η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη υγείας καλύπτει τα τελευταία χρόνια περίπου το 1/3 του συνόλου των δαπανών υγείας της χώρας (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη).

Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς μικρές περιφερειακές μονάδες απορροφήθηκαν, εξαγοράσθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με μεγαλύτερες.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες μονάδες του κλάδου απέκτησαν διεθνή χαρακτήρα επεκτείνοντας τις εργασίες τους και σε χώρες του εξωτερικού. Από την μία πλευρά, η δυσκολία των περισσότερων μικρών μονάδων του κλάδου να ανταποκριθούν στη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη το πολύ υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού μιας νέας θεραπευτικής μονάδας σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτέλεσαν τους δύο βασικούς λόγους που οδήγησαν στη στρατηγική των εξαγορών – συγχωνεύσεων – απορροφήσεων μικρότερων μονάδων από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα διαγνωστικά κέντρα επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και πρόληψη των ασθενειών. Μετά το 1985, παρουσίασαν ιδιαίτερη ανάπτυξη και μετεξελίχθηκαν σε μεγάλες διαγνωστικές μονάδες. Η έντονη ζήτηση για εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες διαγνωστικές υπηρεσίες, οδήγησε τις μεγάλες μονάδες του κλάδου στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων για τον εξοπλισμό τους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας προσελκύει το ενδιαφέρον και του ασφαλιστικού κλάδου, οδηγώντας προς καθετοποίηση της αγοράς.

Με βάση το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) που τηρεί και δημοσιεύει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. με σκοπό την μέτρηση των Δαπανών Υγείας στη χώρα μας, η συνολική χρηματοδότηση δαπάνης υγείας παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6% την περίοδο 2020/24. Ειδικότερα, η συνολική δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των €19.869,4 εκατ. το 2024 (αύξηση 5,1% το 2024/2023). Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, η συνολική χρηματοδότηση δαπάνης υγείας διαμορφώθηκε στο 9,9% το 2024. Ειδικότερα, αναφορικά με το σύνολο της ιδιωτικής χρηματοδότησης δαπάνης υγείας, αυτή εμφάνισε αύξηση 6,5% το 2024 σε σχέση με το 2023 και ανήλθε στο ύψος των €7.778,7 εκατ. το 2024 αντιπροσωπεύοντας το 39,1% της συνολικής τρέχουσας δαπάνης υγείας.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες) συνοψίζονται στον οικονομικό παράγοντα (διαθέσιμο εισόδημα και τιμές παρεχόμενων υπηρεσιών), σε δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (ηλικία, βιοτικό επίπεδο, γεννήσεις), καθώς επίσης και στο επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημοσίου και βέβαια στην τεχνολογία. Σημαντικές είναι τις τελευταίες δεκαετίες οι επενδύσεις από πλευράς του ιδιωτικού τομέα στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, ευκολότερη και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Senior Manager στη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσίασαν αξιόλογη ανάπτυξη αξιοποιώντας τη γρήγορη προσαρμογή των μονάδων του κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις. Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα καλύπτεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει σημαντικό μέρος της νοσοκομειακής φροντίδας παρουσιάζοντας ολιγοπωλιακή σχεδόν δραστηριότητα στη γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας προχώρησε σε ευρεία ανάπτυξη της βιοϊατρικής και ακτινολογίας πραγματοποιώντας παράλληλα σημαντικές επενδύσεις προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει ορισμένων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών. Τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας επικεντρώνονται στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στην ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην συνεργασία με τους ασφαλιστικούς φορείς, στο εταιρικό μέγεθος και την τιμολογιακή πολιτική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, η αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας της χώρας μας ακολουθεί ανοδική πορεία την τελευταία 10ετία (2016-2025), εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 5%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ανά κύρια κατηγορία φορέων, η αξία της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιμάται ότι κάλυψε το 59% της συνολικής αξίας το 2025, ενώ ειδικά η αγορά των γυναικολογικών – μαιευτικών κλινικών εκτιμάται ότι κάλυψε το 16% της αγοράς το ίδιο έτος. Το υπόλοιπο 25% προήλθε από την αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων – κέντρων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων. Σχετικά με τη συγκέντρωση στον κλάδο, η υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται στον κλάδο των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών, ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση παρουσιάζουν τα διαγνωστικά κέντρα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια επιβαρύνονται από την «απομείωση» των απαιτήσεών τους (προβλέψεις για clawback και rebate) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Το παραπάνω επιβλήθηκε (βάσει νόμου) σε όλους τους ιδιώτες παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και των οποίων οι δαπάνες υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού ενός μεγάλου δείγματος εταιρειών του κλάδου (κλινικών και διαγνωστικών κέντρων) για τη 2ετία 2023-2024 προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε αύξηση 2,8% το 2024 σε σχέση με το 2023. Σχετικά με τη διάρθρωση του ενεργητικού των εταιρειών του κλάδου, τα καθαρά πάγια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας του ενεργητικού με ποσοστό 61%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα ίδια κεφάλαια τα οποία αυξήθηκαν κατά 16,4% το 2024/23. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 13,5% το 2024, σε αντίθεση με τις μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις οι οποίες υποχώρησαν κατά 14,9% το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι συνολικές πωλήσεις – έσοδα των εταιρειών του δείγματος σημείωσαν άνοδο 6,5% το 2024 έναντι του 2023. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,6% την ίδια περίοδο, σε αντίθεση με τα λειτουργικά κέρδη τα οποία μειώθηκαν (σε ποσοστό 2,7%). Τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,2% το 2024/23. Τέλος τα EBITDA αυξήθηκαν ελαφρά κατά 1,8%. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού, το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 65,3% το 2024 από 62,9% το 2023.

Στα δυνατά σημεία του κλάδου μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι σε αυτόν δραστηριοποιούνται μεγάλες οργανωμένες εταιρείες και επιχειρηματικοί όμιλοι με μακρά εμπειρία στο χώρο καθώς επίσης και οι χρόνιες αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα του δημοσίου τομέα υγείας, ενώ ως αδύνατα σημεία μπορούν να θεωρηθούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας και τιμολόγησης από πλευράς του ΕΟΠΥΥ. Η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, η σύναψη συμβάσεων με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, η σύμπραξη με τον δημόσιο τομέα καθώς και η εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας, σίγουρα αποτελούν ευκαιρίες για τον κλάδο, σε αντίθεση με τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, την έλλειψη ρευστότητας, την επιβολή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ καθώς και τη συνέχιση της επιβολής clawback και rebate, τα οποία και συνιστούν απειλές για αυτόν.