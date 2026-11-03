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Η επικρατούσα άποψη στην Ουάσινγκτον είναι ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε καλή θέση να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, και πιθανώς ακόμη και της Γερουσίας, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι βασικές συνθήκες ευνοούν τους Δημοκρατικούς. Παραδοσιακά, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν δημοψήφισμα για τον εν ενεργεία πρόεδρο. Σε 18 από τις τελευταίες 20 ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το κόμμα που βρισκόταν στην εξουσία έχασε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρά ταύτα, το Δημοκρατικό Κόμμα, σύμφωνα με το BBC, είναι επίσης μη δημοφιλές σε εθνικό επίπεδο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του Real Clear Politics δείχνει ότι το αμερικανικό κοινό θεωρεί τους Δημοκρατικούς μόνο ελαφρώς καλύτερους από τους Ρεπουμπλικανούς. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εξακολουθεί να έχει καθαρό αρνητικό δείκτη δημοφιλίας μεταξύ των Αμερικανών. Πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι, αν οι Ρεπουμπλικανοί καταφέρουν να αντιστρέψουν την τάση και να επιβιώσουν από αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές, ένας βασικός λόγος είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι επίσης αντιπαθές στην πλειοψηφία των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Πίσω από τα πρωτοσέλιδα υπάρχει επίσης μια ιστορία σε αυτή την εκλογική περίοδο σχετικά με την ταυτότητα των Δημοκρατικών. Πρόκειται για μια μάχη μεταξύ θεσμοφυλάκων και μεταρρυθμιστών, μεταξύ ανθρώπων που επιθυμούν σταδιακή αλλαγή και εκείνων που απαιτούν ριζική μεταμόρφωση. Το ερώτημα είναι: ποιος θα επικρατήσει μακροπρόθεσμα;

Υπάρχουν επίμονα ερωτήματα σχετικά με το τι πρεσβεύει το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτές οι διαιρέσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών αυτού του κύκλου.

«Η ταυτότητα του κόμματος είναι αρκετά ασαφής», δήλωσε ο Ρούι Τεϊχέιρα, ανώτερος ερευνητής στο American Enterprise Institute, ένα κεντροδεξιό think tank.

Ένας από τους λόγους για αυτές τις εσωτερικές διαμάχες των Δημοκρατικών είναι ότι το κόμμα δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να διεξάγει αυτή τη διαμάχη κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2024, λόγω της ξαφνικής αποχώρησης του Τζο Μπάιντεν μήνες πριν από τις εκλογές και του διορισμού της Καμάλα Χάρις.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί σημειώσουν μεγάλες νίκες στις ενδιάμεσες εκλογές, αυτό δεν θα απαντήσει σε βαθύτερα, ανεπίλυτα ζητήματα, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν ενωμένη την ευρεία βάση τους για να συγκεντρώσουν ψήφους στο Κογκρέσο ή να στοχεύσουν στην προεδρία του 2028.

Με απλά λόγια, το χάσμα βρίσκεται μεταξύ της κεντρώας, πιο μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος και της αριστερής πτέρυγας. Ωστόσο, πολιτικοί παράγοντες και αναλυτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται επίσης για ένα χάσμα μεταξύ των υποστηρικτών του θεσμικού πλαισίου και εκείνων που επιθυμούν να ανατρέψουν πλήρως το υπάρχον καθεστώς. Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν καλύτερη αντίληψη για το τι πραγματικά θέλουν οι ψηφοφόροι.

Ο Ουσάμα Αντράμπι, από τους «Justice Democrats», μια εξέχουσα αριστερή ομάδα, κατηγορεί το κατεστημένο των Δημοκρατικών ότι οδήγησε στην ανάδειξη ενός Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου και Προέδρου. «Και έτσι πιστεύω ότι αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτό το χάος απλά δεν θα είναι εκείνοι που θα μας βγάλουν από αυτό».

Η οργάνωσή του ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό την πρόσληψη και την υποστήριξη των μελών του Κογκρέσου που έγιναν γνωστά ως «η Ομάδα», η πιο αριστερή παράταξη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία περιλαμβάνει μέλη όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και η Ιλχάν Ομάρ.

Η υγειονομική περίθαλψη θα είναι ένας από τους κύριους τομείς στους οποίους πιθανότατα θα διεξαχθεί αυτός ο αγώνας, τόνισε η Κάρι Νταν, διευθύντρια σύνταξης του «Cook Political Report», ενός μη κομματικού ενημερωτικού δελτίου που προβλέπει την ανταγωνιστικότητα των εκλογικών αναμετρήσεων.

Όμως η πιο θεμελιώδης διαφωνία τους αφορά το Ισραήλ. Και δεν είναι καθόλου οι μόνοι Δημοκρατικοί που κάνουν αυτή τη συζήτηση. Η Νταν, υποστηρίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα από αυτόν τον εκλογικό κύκλο είναι ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι δεν αναζητούσαν απλώς υποψηφίους πρόθυμους να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ, αλλά υποψηφίους πρόθυμους να τα βάλουν με το κατεστημένο. Η Νταν επισημαίνει την κρίσιμη πολιτεία-κλειδί του Μίσιγκαν, όπου στις προκριματικές ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ – ένας σφοδρός επικριτής του Ισραήλ και των ενεργειών του στη Γάζα – αναδείχθηκε νικητής παρά τις αντιρρήσεις του Δημοκρατικού κατεστημένου.

Όμως, ενώ ο Ελ-Σαγιέντ έχει ενεργοποιήσει τους ψηφοφόρους, έχει επίσης αποξενώσει άλλους, ιδίως ορισμένους που θεωρούν ότι η υποστήριξη προς το Ισραήλ συνδέεται με την ασφάλεια των Εβραίων στις ΗΠΑ και αισθάνονται ότι ο αντισημιτισμός στο κόμμα τους έχει ενταθεί μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου.

Αν κερδίσει, οι αριστεροί υποψήφιοι θα το δουν ως πρότυπο, τονίζει η Νταν. Και αν χάσει, οι Δημοκρατικοί της πιο κεντρώας πτέρυγας του κόμματος θα το δουν ως απόδειξη ότι οι αριστερές ιδέες είναι αποκομμένες από τους ψηφοφόρους της πλειοψηφίας.

Υπάρχουν όμως και άλλοι, όπως ο Τζιμ Κέσλερ από το «Third Way», ένα κεντρώο κέντρο μελετών, που πιστεύουν ότι το Μίσιγκαν δεν πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Επισήμανε ότι αν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας, αυτό θα οφείλεται σε πιο κεντρώους υποψηφίους: τον Ρόι Κούπερ στη Βόρεια Καρολίνα, τη Μαίρη Πελτόλα στην Αλάσκα, τον Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, τον Τζος Τούρεκ στην Αϊόβα και τον Άνταμ Χάμιλτον στο Κάνσας.

Παρ’ όλα αυτά, αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν την πλειοψηφία, οι ηγέτες τους στο Κογκρέσο θα πρέπει να διαχειριστούν μια ομάδα Δημοκρατικών στην οποία πιθανότατα θα αυξηθεί ο αριθμός των πιο δυναμικών και αριστερών φωνών.

Κατά πάσα πιθανότητα, ο κόσμος θα αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά τον επόμενο προεδρικό υποψήφιο την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τζον Όσοφ θεωρείται από πολλούς ως ανερχόμενο αστέρι του κόμματός του. Η έδρα την οποία διεκδικεί χαρακτηρίζεται από το «Cook Political Report» ως «πιθανώς δημοκρατική» – κάτι που θεωρείται από τους αναλυτές ως εντυπωσιακό επίτευγμα σε μια πολιτεία-κλειδί που ψήφισε τον Τραμπ το 2024.