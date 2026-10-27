Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του μειοψηφικού ποσοστού 25% της Kymora Limited, που κατείχε η Oak Hill Advisors (OHA), ανακοίνωσε η Ideal Holdings, αποκτώντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Ideal Holdings διέθεσε στις 26 Οκτωβρίου 2026 συνολικά 1.000.000 ίδιες μετοχές προς την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, με συμφωνηθείσα τιμή 6 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 6 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,7856% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και αποτέλεσαν μέρος του τιμήματος για την απόκτηση του 25% της Kymora Limited.

Η συναλλαγή, για την οποία η IDEAL Holdings είχε ενημερώσει την αγορά στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η εισηγμένη να κατέχει πλέον το 100% της Kymora Limited.

Μετά τη διάθεση των μετοχών, η IDEAL Holdings διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της 1.028.239 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,8360% του συνολικού αριθμού των μετοχών της.