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Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη μεταβίβαση της λατομικής της δραστηριότητας στη Θάσο υπέγραψε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος €8.500.000.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λατομείου, καθώς και μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων μαρμάρου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από τον Δήμο Θάσου.

Η συναλλαγή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, παρέχοντας πρόσθετους πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και την υποστήριξη της παραγωγικής και εμπορικής της δραστηριότητας.