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Τη δυναμική ανάπτυξη του creator marketing και τη σημασία του για τη στρατηγική επικοινωνία των επιχειρήσεων ανέδειξε η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communications Officer της LAMDA Development και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), μιλώντας στο Creator Marketing Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε από την BOUSSIAS, υπό την αιγίδα του ΣΔΕ.

Όπως επισημάνθηκε στην τοποθέτησή της, το 99% των μεγάλων εμπορικών σημάτων παγκοσμίως αξιοποιεί πλέον δημιουργούς περιεχομένου (creators) και influencers για τη διαδικτυακή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το 60% σχεδιάζει να αυξήσει τις σχετικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Η παγκόσμια διαφημιστική επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα έφτασε τα 50 δισ. δολάρια το 2025 και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 70 δισ. δολάρια έως το 2030.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη «Creator Effectiveness Playbook» της System, το 44% των επαγγελματιών του μάρκετινγκ δεν μετρά συστηματικά την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών που βασίζονται σε δημιουργούς περιεχομένου.

Η κ. Ηλιοπούλου υπογράμμισε τρεις βασικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις: τη στρατηγική επιλογή δημιουργών περιεχομένου με σαφή κριτήρια επιτυχίας, τη διαφάνεια απέναντι στους καταναλωτές και τη συστηματική μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αξίας που δημιουργείται για κάθε εμπορικό σήμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη κατάλληλων δικλίδων για την προστασία των ανηλίκων και τη διαχείριση του επεξεργασμένου περιεχομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΔΕ αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και αυτορρύθμισης της αγοράς, έχοντας συμβάλει στη διαμόρφωση του ειδικού Παραρτήματος του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας για το Influencer Marketing και στη δημιουργία Οδηγού Καλής Πρακτικής σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ.