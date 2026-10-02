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Νέο επικεφαλής στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποκτά η ΙΝΤΕΡΤΕΚ, στο πλαίσιο αλλαγής σκυτάλης μετά την αποχώρηση της Ζωής Φράγκου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Βασίλειος Φραγκούλης αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή και Επικεφαλής της Μονάδας από την 1η Οκτωβρίου 2026. Το νέο στέλεχος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων.

Ανακοίνωση ορισμού νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, με την από 30.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 01.10.2026, σε αντικατάσταση της κας Ζωής Φράγκου, η οποία αποχώρησε από την Εταιρεία.

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα, είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της θέσης.

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης είναι πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, στην εταιρική διακυβέρνηση και στη διαχείριση κινδύνων. Είναι κάτοχος της πιστοποίησης COSO Internal Control Certificate, εγγεγραμμένος στα σχετικά μητρώα εσωτερικών ελεγκτών και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.