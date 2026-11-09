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Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση αναφορικά με τα «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2025».

Τα βασικά συμπεράσματα για το έτος 2025

Οι κύριες διαπιστώσεις ως προς τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών το 2025, συνοψίζονται στα εξής:

• Μικρή αύξηση της Μικτής Κερδοφορίας κατά περίπου €18 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους, παρά τη μικρή υποχώρηση του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 59 χιλ. μετρικούς τόνους.

• Αύξηση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων) κατά 11,9% (€106 εκ. έναντι €95 εκ. το 2024) λόγω αναλογικά μεγαλύτερης μείωσης του κόστους πωληθέντων έναντι της αξίας πωλήσεων. Σημειώνεται ότι η Λειτουργική Κερδοφορία προέρχεται στο σύνολό της από τα Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης, ενώ η κερδοφορία της κύριας δραστηριότητας μόλις καλύπτει τα έξοδα Λειτουργίας.

• Αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους (€43,2 εκ. έναντι €11,9 εκ. το 2024), με θετικό περιθώριο καθαρού κέρδους, 3,1% επί της Αξίας Πωλήσεων. Επισημαίνεται ότι η «απομόνωση» των δραστηριοτήτων της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων και του διεθνούς εμπορίου, μετατρέπει τα καθαρά κέρδη της εμπορίας στην εσωτερική αγορά σε ζημιές ύψους €9 εκατ., αναδεικνύοντας την καθοριστική τους επίδραση στη διαμόρφωση των συνολικών οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών.

• Δημιουργία εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό από φόρους και άλλες εισφορές ύψους €3,94 δισ., καθώς και καταβολή πληρωμών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ύψους €54,6 εκ.

• Σε συνδυασμό με τη βελτίωση της κερδοφορίας, οι επενδύσεις των εταιριών ενισχύθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2024 (€105 εκ.), αναβαθμίζοντας την εικόνα του δικτύου τους και προσθέτοντας νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ το δίκτυο πρατηρίων συνεχίζει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Ως προς τις προοπτικές και προκλήσεις του κλάδου επισημαίνονται τα εξής:

• Η τρέχουσα συγκυρία (2026–2027) χαρακτηρίζεται από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, πιέσεις στη ζήτηση καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και εφαρμογή ρυθμιστικών παρεμβάσεων, όπως οι περιορισμοί στο περιθώριο κέρδους, που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς.

• Το νέο σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS2) θα επιβαρύνει τον κλάδο, με δεδομένο ότι οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων θα υποχρεώνονται από το 2028 (μετά την παράταση έναρξης εφαρμογής του κατά ένα έτος) να προμηθεύονται δικαιώματα εκπομπών CO₂ για τις ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης που διαθέτουν. Το κόστος αυτό δύσκολα θα μπορέσει να απορροφηθεί και θα μετακυλίεται σταδιακά στους καταναλωτές. Το σύστημα επιφέρει ένα νέο λειτουργικό βάρος στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (παρακολούθηση και αναφορά εκπομπών, αγορά δικαιωμάτων και διαχείριση του κινδύνου μεταβολής της τιμής του άνθρακα), ενώ θα επιταχύνει τη μείωση της ζήτησης.

• Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν επίσης αναλάβει μεγάλο τμήμα της υποχρέωσης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (περίπου το 56% του συνόλου). Στο πλαίσιο αυτό υποχρεώνονται να επιτύχουν εξοικονομήσεις ενέργειας στην τελική κατανάλωση, υλοποιώντας και τεχνικά μέτρα (εκτός από οριζόντια/συμπεριφορικά), τα οποία απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

• Η αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων θα συνεχίσει να πιέζει τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου. Η πίεση θα είναι μεγαλύτερη για όσες εταιρείες εξαρτώνται κυρίως από την εγχώρια αγορά, δηλαδή από τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρότερες, θα έχουν περιορισμένα οικονομικά περιθώρια για τις αναγκαίες επενδύσεις μετασχηματισμού, όπως για παράδειγμα σε υποδομές ηλεκτροκίνησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη μελέτη του ΙΟΒΕ