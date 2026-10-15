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Με σταθερό ρυθμό προχωρά η κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται παράλληλα και στα τρία εργοτάξια, με σημαντική πρόοδο να έχει επιτευχθεί σε κρίσιμες φάσεις της κατασκευής και με το κύριο βάρος των εργασιών να επικεντρώνεται σταδιακά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στην ενσωμάτωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στεγών των κτιρίων και τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων. Με βάση την έως σήμερα πρόοδο των έργων, τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών στις τρέχουσες συνθήκες, καθώς και την απαιτούμενη αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των επόμενων κατασκευαστικών φάσεων, ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση και παράδοση των τριών έργων τοποθετείται στα τέλη του 2027.

Στο πλαίσιο της διαφανούς και ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας που διέπει τη σύμπραξη μεταξύ του ΙΣΝ και Ελληνικού Δημοσίου, το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έχει κοινοποιηθεί επισήμως στην Ελληνική Πολιτεία, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι τακτικές θεσμικές συναντήσεις για την εκατέρωθεν ενημέρωση και παρακολούθηση της συνολικής προόδου των έργων.

Με συνολικό εκτιμώμενο κόστος που υπερβαίνει τα €500 εκατομμύρια, τα τρία νοσοκομεία αποτελούν κεντρικό πυλώνα της ΔΠΥ, εντασσόμενα στο πλαίσιο της ευρύτερης δωρεάς του ΙΣΝ, ύψους €1 δισεκατομμυρίου, για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Με την ολοκλήρωσή τους, τα νοσοκομεία θα παραδοθούν από το Ίδρυμα στην ελληνική κοινωνία, με στόχο να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στις αντίστοιχες περιοχές και να θέσουν νέα πρότυπα στην παροχή φροντίδας υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) της χώρας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η προσήλωση στην τήρηση των ιδιαίτερα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και στην άρτια υλοποίηση των έργων αντανακλά τη συνεχιζόμενη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων φορέων.

Πρόκειται για μια πολυδιάστατη και πρωτοποριακή κατασκευαστική διαδικασία, η οποία υλοποιείται από τον Όμιλο ΑΒΑΞ, υπό την παρακολούθηση της Hill International, ως Διαχειριστή Έργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Μελέτης και εξειδικευμένους συμβούλους. Βασισμένα σε ένα κοινό και ουσιαστικά ανθρωποκεντρικό όραμα του Ιδρύματος και του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano, τα νέα νοσοκομεία ΙΣΝ αναπτύσσονται σε πλήρη αρμονία και σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις υψηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και καινοτόμες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις, οι οποίες υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια κλίμακα και συνιστούν πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η εκτεταμένη χρήση δομικής ξυλείας και σύνθετα συστήματα προσόψεων των κτιρίων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πυρασφάλεια των εν λόγω συστημάτων, με την απόδοσή τους να έχει πιστοποιηθεί στο ανώτατο επίπεδο από εξειδικευμένο φορέα στη Γερμανία.

Η εγκατάσταση του ξύλινου φέροντος οργανισμού έχει πλέον ολοκληρωθεί και στα τρία εργοτάξια, με τις επιμέρους συνδέσεις να περιλαμβάνουν ειδικά μεταλλικά στοιχεία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί τοπικά στην Ελλάδα και έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου. Παράλληλα, η διαμόρφωση της ξύλινης όψης του κτιρίου στην Κομοτηνή έχει επίσης ολοκληρωθεί, ενώ αξιοσημείωτη πρόοδος καταγράφεται και στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, με τις αντίστοιχες εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και στη Σπάρτη. Η ξύλινη όψη αναπτύσσεται στους ανώτερους ορόφους των νοσοκομείων, όπου θα στεγάζονται οι μονάδες και τα τμήματα νοσηλείας ασθενών, συμβάλλοντας τόσο στην αρχιτεκτονική ταυτότητα όσο και στον βιώσιμο χαρακτήρα των κτιρίων.

Στο εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ έχει επίσης ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της πρόσοψης των κατώτερων ορόφων, όπου θα στεγάζονται οι κλινικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, με τη χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), δηλαδή σκυροδέματος ενισχυμένου με υαλοΐνες, τα οποία συνδυάζουν υψηλή αντοχή με σημαντική αρχιτεκτονική ευελιξία. Οι αντίστοιχες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης και της Σπάρτης. Παράλληλα, σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην τοποθέτηση της γυάλινης πρόσοψης στο επίπεδο της εισόδου, καθώς και στην εγκατάσταση των γυάλινων ανοιγμάτων στην ξύλινη πρόσοψη των ανώτερων επιπέδων νοσηλείας και των κλινικών ορόφων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αρχιτεκτονικού οράματος των νοσοκομείων, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του άπλετου φυσικού φωτός και στη δημιουργία φωτεινών και ανοιχτών χώρων σε ολόκληρο το κτίριο.

Η υψηλή ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευής των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ συνδυάζεται με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα κορυφαίων προδιαγραφών, καθώς και με διεθνείς συνεργασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της προετοιμασίας για τη μελλοντική λειτουργία τους. Μέσω συμπληρωματικών δωρεών του ΙΣΝ στο πλαίσιο της ΔΠΥ, αυτές περιλαμβάνουν συμπράξεις με κορυφαίους οργανισμούς, όπως το NewYork-Presbyterian Hospital και το Columbia University Irving Medical Center καθώς και το Memorial Sloan Kettering Cancer Center των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της συνολικής αυτής προσπάθειας για την ανάπτυξη και μελλοντική λειτουργία των τριών νοσοκομείων, εξακολουθεί να βρίσκεται η στελέχωσή τους μέσω των ενεργειών και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Πολιτεία. Τέλος, με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού και οικείου περιβάλλοντος για τα παιδιά, τις οικογένειές τους και τους εργαζομένους, εξετάζεται η δυνατότητα συνεργειών για την ένταξη έργων τέχνης από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων δημιουργών, σε επιλεγμένους χώρους του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ.

Το ΙΣΝ παραμένει προσηλωμένο στην ολοκλήρωση των τριών έργων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις, καθώς και στην τακτική και διαφανή ενημέρωση του κοινού για την εξέλιξή τους. Μέχρι σήμερα, το ΙΣΝ έχει πραγματοποιήσει, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, του Αναδόχου του Έργου, Ομίλου ΑΒΑΞ, του Διαχειριστή του Έργου, Hill International, καθώς και της Ομάδας Μελέτης, εννέα κύκλους ανοιχτών συναντήσεων με τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και της Σπάρτης. Παράλληλα, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν ανοιχτές επισκέψεις στα τρία εργοτάξια, παρέχοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο κοινό να γνωρίσουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούν για την πορεία της κατασκευής.

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