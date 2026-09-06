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«Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία και θετική ανταπόκριση» σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασιλης Κορκίδης

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης δήλωσε:

«Οι εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, προσέγγισαν αρκετά τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Τα μέτρα αναγνωρίζουν ότι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά στο “μέρισμα” της δημοσιονομικής διεύρυνσης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Για την επιχειρηματική κοινότητα η πρώτη άποψη είναι πως μπορεί από όσα ζητήσαμε αρκετά να έμειναν εκτός, αλλά τουλάχιστον όσα εξαγγέλθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών μας, ενώ η αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα αφορά μόνο σε μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο ακούστηκαν μόνιμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά, να βελτιώσουν τη ρευστότητα και να ενισχύσουν την αγορά.

Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία και θετική ανταπόκριση. Ωστόσο, για εμάς η αξιολόγηση της ΔΕΘ δεν σταματά στην κοστολόγηση του καλαθιού των 2,2 δισ. ευρώ. Αρχίζει από την επόμενη ημέρα με την εξειδίκευση των μέτρων και την τήρηση των ημερολογίου εφαρμογής τους, ώστε να περάσουν γρήγορα στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και κυρίως, να γίνουν αισθητά στα ταμεία των επιχειρήσεων και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε περισσότερο “δημοσιονομικό οξυγόνο”, στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία. ‘Αλλωστε κάθε ευρώ που παραμένει σε μία υγιή επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση, απασχόληση, υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Το ΕΒΕΠ πιστεύει ότι οι ΜμΕ και η μεσαία τάξη δεν πρέπει απλώς να αντέχει. Πρέπει να μπορεί να προοδεύει. Σαφώς και είμαστε υπέρ της προόδου και της ευημερίας. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πως κάθε μόνιμο μέτρο που μειώνει τα οικονομικά βάρη και επιβραβεύει τη συνέπεια είναι θετικό. Ευελπιστούμε πως η εφαρμογή του συνολικού πακέτου των μέτρων να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι εξαγγελίες. Γιατί, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, το πραγματικό μέτρο επιτυχίας της φετινής ΔΕΘ δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώθηκαν, αλλά πόσα θα μείνουν στο διαθέσιμο εισόδημα, πόσα θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και πόσα θα βελτιώσουν την καθημερινότητα μας το διάστημα μέχρι τις εκλογές.»

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