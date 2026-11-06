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Προς ολοκλήρωση βαίνει η πρώτη οικιστική φάση του project του Ελληνικού των συνολικά 1.300 περίπου σπιτιών, με τη LAMDA Development που «τρέχει» τη μεγάλη ανάπλαση να ετοιμάζεται να προωθήσει στην αγορά προς πώληση από 50 έως 100 κατοικίες έως το τέλος αυτής της χρονιάς και επιπλέον 100- 150 μέσα στο 2027.

Αυτό ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του εννιαμήνου οι κ.κ. Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer και Απόστολο Ζαφόλια, Chief Strategy & IR Officer της LAMDA. Μέχρι σήμερα έχουν βγει στην αγορά 1.065 οικιστικά με μια συνολική αξία στα 2 δισ. ευρώ: «Η εμπορική ζήτηση παραμένει ισχυρή για τα σπίτια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έως το τέλος του Σεπτεμβρίου είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα 750 διαμερίσματα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 82% του συνόλου της μεγάλης γειτονιάς της ‘’Little Athens’’ εκτός, φυσικά από τις 315 κατοικίες του παραλιακού μετώπου που έχουν πουληθεί πολύ νωρίτερα. Ο ακριβής χρόνος προώθησης των νέων κατοικιών στην αγορά είναι μία δυναμική άσκηση που εξαρτάται και από τις γενικότερες συνθήκες, ωστόσο με το λανσάρισμα έως 100 σπιτιών στο δ’ τρίμηνο του έτους κι επιπλέον 100- 150 κατοικιών το 2027 ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση των οικιστικών για το ‘’Τhe Ellinikon’’ ενώ προχωράμε με το σχεδιασμό για τα επόμενα».

Τα ορόσημα

Σε ερώτηση σχετικά με τα επόμενα ορόσημα του project εντός του 2027, όπως αναφέρθηκε, αυτά σχετίζονται καταρχάς με τη λειτουργία των εμπορικών χώρων στη μαρίνα, τη λεγόμενη «Riviera Galleria» με τις κατασκευαστικές εργασίες που πρόκειται να ολοκληρωθούν νωρίς το 2027 ώστε να παραδοθούν τα καταστήματα στους χρήστες για τις τελικές διαμορφώσεις και να γίνουν τα εγκαίνια το Σεπτέμβριο του 2027.

«Υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για τους εμπορικους χώρους εντός του ‘’The Ellinikon’’ και μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί οι όροι με μισθωτές για το 75% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον διεθνών brands». Η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί σε μισθωτή στο Riviera Galleria με την ολοκλήρωση του έργου να αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ένα δεύτερο ορόσημο αφορά τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά με τις κατασκευαστικές εργασίες επίσης να ολοκληρώνονται νωρίς μέσα στο 2027 για να ακολουθήσει το άνοιγμα μέχρι το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της μαρίνας, μειώνονται μεν οι θέσεις ελλιμενισμού στα πέριξ των 300 (±5%), ωστόσο η μαρίνα θα έχει δυνατότητα για τη φιλοξενία μεγαλύτερων σκαφών αυξάνοντας και τα έσοδα.

«Τόσο η μαρίνα του Αγίου Κοσμά όσο και το Riviera Galleria αναμένεται να αναδειχθούν από την επόμενη χρονιά σε επενδύσεις- κλειδιά για τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου».

Όσον αφορά τα σπίτια του Ελληνικού, οι παραδόσεις και η ολοκλήρωση των έργων τοποθετούνται από το α’ τρίμηνο του 2027 και σταδιακά μέσα στη χρονιά. Σε σχετική ερώτηση για τον Πύργο Κατοικιών και το πώς αυτός επηρεάζει τα περιθώρια μικτού κέρδους προς τα κάτω, δεδομένης της χαμηλότερης κερδοφορίας από τον Riviera Tower η διοίκηση ανέφερε ότι «δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα νούμερα του μικτού περιθωρίου, τα οποία εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν με την παράδοση του Πύργου από τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς, δεδομένου ότι τα περιθώρια κέρδους από τα υπόλοιπα οικιστικά είναι υψηλότερα».

Σε σχέση με την πορεία των εργασιών, αυτές «έχουν επιταχύνει ρυθμούς σε αυτή τη φάση με τις συνολικές επενδύσεις από την αρχή του έργου σε υποδομές και κτιριακά να διαμορφώνονται ήδη πάνω από 1,4 δισ. ευρώ και να φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Την ίδια στιγμή και σε σχέση με τη μεγάλη εκκρεμότητα του deal των συνολικά 1,5 δισ. ευρώ με τον όμιλο τεχνολογίας ΙΟΝ Group, οι διαπραγματεύσεις «συνεχίζουν εστιάζοντας σε επιμέρους εμπορικά ζητήματα με στόχο έως το τέλος του 2026 να έχουν ολοκληρωθεί σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία».

Τα ξενοδοχεία

Ως προς την έτερη εκκρεμότητα για το κομμάτι της φιλοξενίας της επένδυσης και στο πλαίσιο της συμφωνίας της LAMDA Development με τον όμιλο ENSOFI (Costa Navarino, The Ilisian) για τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν ανακοινωθεί για το παραλιακό μέτωπο σε σχετικό ερώτημα, η διοίκηση ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια στοιχεία του σχεδιασμού υπό συζήτηση ειδικά για το δεύτερο και λιγότερο προχωρημένο ξενοδοχειακό project της Malt Riviera (σ.σ. πρόκειται για τη μία από τις δύο εταιρείες που έχει συστήσει ο όμιλος ΕΝSOFI με 70% σε κοινοπραξία με τη LAMDA με 30%).

Επιπλέον, για το πρώτο και πιο προχωρημένο ξενοδοχειακό project κάτω από την επίσης κοινή εταιρεία Belt Riviera -για το οποίο υπάρχει και η συμφωνία με τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο της Mandarin -η διοίκηση ανέφερε ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη η έναρξη της κατασκευής. Δεδομένου ωστόσο ότι με την πρόσφατη λειτουργία του αθλητικού πάρκου εντός του Ελληνικού ξεπεράστηκαν κάποια επιμέρους ζητήματα, όπως ότι χρειάστηκε να μετακινηθούν ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις για τους αθλητές, η κατασκευή θα μπορούσε θεωρητικά να ξεκινήσει σε διάστημα 6- 12 μηνών.

Σε ερώτηση για την πορεία της κατασκευής του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με το καζίνο -ΙRC των Ηard Rock- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η διοίκηση της LAMDA ανέφερε ότι δεν αφορά άμεση εμπλοκή της εταιρείας, δεδομένου ότι πρόκειται για επένδυση τρίτων, ωστόσο με βάση τη σχετική ενημέρωση που έχει η LAMDA, η ολοκλήρωση των έργων τοποθετείται στο 2029.