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Στην απόκτηση ακινήτου στον Γέρακα Αττικής, έναντι των υφιστάμενων εγκαταστάσεών της, προχώρησε η Medicon Hellas, έναντι συνολικού τιμήματος 270.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια. Πρόκειται για οικόπεδο επιφάνειας 7.984 τ.μ., με υφιστάμενο κτίσμα 988,13 τ.μ., το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Medicon Hellas A.E.» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «Medicon») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της υπ. αρίθμ. 1174/7-11-2026 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Φωτεινής Κων/νου Ρήγα, ολοκλήρωσε την απόκτηση οικοπέδου – συνολικής επιφανείας 7.984,00 τ.μ- μετά της επ’ αυτού ισόγειας επαγγελματικής αποθήκης χαμηλής όχλησης με υπόγειο – συνολικής επιφανείας 988,13 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται στη Γέρακα Αττικής, επί της οδού Μελίτωνα, έναντι των εγκαταστάσεων της εταιρείας. To ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κτίριο διαμετακομιστικού εμπορίου (logistics) σύμφωνα με τα νέα σύγχρονα πρότυπα της αγοράς.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €270.000,00 και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.