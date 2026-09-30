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Ο κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Λατομείου (Quarry Manager), υπέβαλε την παραίτησή του, με ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματιστηριακής Αγοράς του Χρηματιστηρίου της Βόρειας Μακεδονίας.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώνεται τόσο η θητεία του κ. Τριανταφύλλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και η εργασιακή του σχέση με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Τριανταφύλλου για την αφοσίωση και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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