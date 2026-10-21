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Καλύτερα των αναμενομένων έσοδα για το τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Meta μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Wall Street, παρουσιάζοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές, καθώς επιταχύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,83 δολάρια, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 64,60 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG και ανέμεναν 63,37 δισ. δολάρια.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν συγκρίσιμα με την πρόβλεψη των αναλυτών για 5,75 δολάρια ανά μετοχή.

Σε ετήσια βάση, τα έσοδα της Meta κατέγραψαν αύξηση 26%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων του ομίλου.

«Πετύχαμε σημαντικά ορόσημα αυτό το τρίμηνο στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε προσωπική υπερνοημοσύνη σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των Muse και Muse Wonder, του πρώτου μας μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης αιχμής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η αρχική επιτυχία του Muse, του προσωπικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, αποτυπώθηκε και στην απήχησή του στους χρήστες, καθώς η εφαρμογή αναρριχήθηκε στην κορυφή του App Store της Apple για συσκευές iOS.

Η δυναμική αυτή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε ώστε η Meta να ολοκληρώσει τον Σεπτέμβριο με την καλύτερη μηνιαία χρηματιστηριακή επίδοση από το 2022.

Η Meta δεν είναι η πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε έναν ψηφιακό βοηθό ικανό να οργανώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών ή να αναζητά στο διαδίκτυο προσφορές για προϊόντα, όπως ακουστικά.

Ωστόσο, το τεράστιο οικοσύστημα του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει το Facebook και το Instagram, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση των αυτόνομων βοηθών τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, η Meta και ο επικεφαλής του τομέα τεχνητής νοημοσύνης, Αλεξάντρ Γουάνγκ (Alexandr Wang), συνεχίζουν με ταχύ ρυθμό την παρουσίαση νέων θεμελιωδών μοντέλων AI και σχετικών αναβαθμίσεων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Muse Wonder, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε πρόσφατα, ενισχύοντας περαιτέρω τις φιλοδοξίες της Meta στον εντεινόμενο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI.