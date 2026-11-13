Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη παραμένει και σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η προσπάθεια της Microsoft να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία βασικών ψηφιακών υπηρεσιών της, μετά το εκτεταμένο μπλακάουτ που ξεκίνησε την Πέμπτη και επηρέασε χρήστες σε δεκάδες χώρες. Παρά τις αλλεπάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις, η εταιρεία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει οριστική λύση, καθώς διακομιστές που επανέρχονται σε λειτουργία εμφανίζουν εκ νέου προβλήματα μόλις αρχίσουν να δέχονται αυξημένη κίνηση.

Σύμφωνα με τις νεότερες διαθέσιμες ενημερώσεις, καταγράφεται μερική αποκατάσταση σε ορισμένες περιοχές, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί σταθεροποίηση του συνόλου των υπηρεσιών. Η Microsoft επιχειρεί πλέον να περιορίσει την κίνηση προς τις επηρεαζόμενες υποδομές, να επανεκκινήσει διακομιστές και να επαναφέρει προηγούμενες ρυθμίσεις λογισμικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αιτία των δυσλειτουργιών.

We’re continuing our efforts to improve server stability to improve traffic flow. This includes adjusting traffic protocols, redistributing traffic, and applying strategic traffic blocking measures. We’re observing partial recovery across regions in which we’ve applied these adjustments; however, these actions aren’t resulting in sustained recovery, so we’re reviewing what additional actions we can take to improve overall infrastructure stability. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Outlook και στην υπηρεσία Exchange Online, ενώ δυσλειτουργίες έχουν αναφερθεί και σε άλλες εφαρμογές του Microsoft 365, μεταξύ των οποίων το Teams, το Copilot, το SharePoint και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι βασικές λειτουργίες συνομιλιών και τηλεδιασκέψεων του Teams εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να είναι διαθέσιμες, με τα σοβαρότερα προβλήματα να αφορούν λειτουργίες που εξαρτώνται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ημερολόγια.

Η διακοπή, μία από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, έχει αναδείξει τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει μια βλάβη σε υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων, νοσοκομείων, σχολείων και δημόσιων οργανισμών.

Τι έχει εντοπίσει η Microsoft και γιατί καθυστερεί η αποκατάσταση

Η τεχνική έρευνα της Microsoft έδειξε ότι μια κρίσιμη διεργασία στους επηρεαζόμενους διακομιστές υπερφορτώνεται, με αποτέλεσμα τα συστήματα να παύουν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών και να περιορίζεται η διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα.

Το πρόβλημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς ακόμη και όταν οι τεχνικοί καταφέρνουν να επαναφέρουν ορισμένους διακομιστές, αυτοί ενδέχεται να παρουσιάσουν εκ νέου δυσλειτουργίες όταν αποκαθίσταται η κανονική ροή δεδομένων.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης πρόσφατη αλλαγή στις ρυθμίσεις του δικτύου, η οποία συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των προβλημάτων, ενώ έχει αρχίσει να επαναφέρει ορισμένα συστήματα σε προηγούμενες διαμορφώσεις.

Παράλληλα, εφαρμόζει περιορισμούς στην κίνηση δεδομένων και σταδιακή επανενεργοποίηση των υποδομών, ώστε να αξιολογεί εάν οι διακομιστές παραμένουν σταθεροί πριν δεχθούν πλήρως τον φόρτο των χρηστών.

Η Microsoft έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση.

Η έκταση του μπλακάουτ: Προβλήματα σε δεκάδες χώρες

Το πρόβλημα ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και γρήγορα επεκτάθηκε σε χρήστες διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών.

Σύμφωνα με το Downdetector, οι αναφορές δυσλειτουργιών εκτοξεύθηκαν, με το σύνολο των αναφορών σε υπηρεσίες της Microsoft να προσεγγίζει τις 200.000, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το Reuters και ο Guardian κατέγραψαν επίσης τη μεγάλη έκταση των προβλημάτων, με τον Guardian να κάνει λόγο για σχεδόν 130.000 αναφορές από 74 χώρες σε συγκεκριμένη καταγραφή.

Το Outlook βρέθηκε στο επίκεντρο, με χρήστες να αδυνατούν να ανοίξουν τα εισερχόμενα μηνύματά τους, να στείλουν email ή να συνδεθούν στους εταιρικούς λογαριασμούς τους.

Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και σε εφαρμογές που συνδέονται λειτουργικά με το Exchange Online, προκαλώντας δυσκολίες στον προγραμματισμό συναντήσεων, στην πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και στη χρήση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Αναβολή οικονομικών αποτελεσμάτων και προβλήματα σε νοσοκομεία

Οι συνέπειες του μπλακάουτ έγιναν αισθητές σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η αμερικανική Workhorse Group, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή φορτηγών και λεωφορείων, ανακοίνωσε την αναβολή της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της από την Πέμπτη για τη Δευτέρα, επικαλούμενη τα προβλήματα της Microsoft.

Την ίδια στιγμή, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και σχολικές περιφέρειες προειδοποίησαν ότι η επικοινωνία τους ενδέχεται να είναι περιορισμένη, καθώς σημαντικό μέρος των καθημερινών λειτουργιών τους βασίζεται στις εφαρμογές του Microsoft 365.

Αντίστοιχες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και σε υπηρεσίες πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, μεταξύ των οποίων το Microsoft Defender, καθώς και σε εργαλεία διαχείρισης εταιρικών συστημάτων.

Ιαπωνία και Αυστραλία μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν

Η κρίση απέκτησε και κυβερνητικές διαστάσεις, καθώς επηρέασε δημόσιες ψηφιακές υποδομές.

Στην Ιαπωνία, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, επιβεβαίωσε ότι η κοινή πληροφοριακή πλατφόρμα της κυβέρνησης παρουσίασε προβλήματα.

Στην Αυστραλία, η Παρασκευή ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι αρκετές υπηρεσίες cloud της Microsoft εξακολουθούσαν να μην ανταποκρίνονται.

Σχολεία ζήτησαν από τους γονείς να δηλώνουν τηλεφωνικά τις απουσίες των παιδιών τους, ενώ καταγράφηκαν διακοπές σε ζωντανές μεταδόσεις από δικαστήρια.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC, υποψήφιοι έχασαν συνεντεύξεις εργασίας επειδή δεν μπορούσαν να συνδεθούν σε διαδικτυακές συναντήσεις, ενώ αναφέρθηκαν και προβλήματα σε κέντρα διανομής που τροφοδοτούν σούπερ μάρκετ.

Στη Νέα Ζηλανδία, το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι οι δυσλειτουργίες επηρέασαν ακόμη και την πραγματοποίηση νέων κρατήσεων μέσω ταξιδιωτικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί.

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν βρίσκεται και το Microsoft Copilot, καθώς ορισμένοι χρήστες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στη συνομιλία με την εφαρμογή ή σε εταιρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

Η διακοπή επηρέασε επίσης συνδέσεις με υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης άλλων εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Guardian, προβλήματα καταγράφηκαν σε συνδέσμους της Microsoft που χρησιμοποιούν η OpenAI και η Anthropic. Η OpenAI διερευνούσε δυσλειτουργίες σε νέες συνδέσεις με υπηρεσίες της Microsoft, ενώ η Anthropic αναγνώρισε πρόβλημα σε εξωτερικό πάροχο που επηρέαζε τη δική της αντίστοιχη διασύνδεση.

Το περιστατικό ανέδειξε πόσο στενά συνδεδεμένες είναι πλέον οι υπηρεσίες cloud με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο κίνδυνος της αλυσιδωτής κατάρρευσης

Η δυσκολία αποκατάστασης του προβλήματος έχει προκαλέσει προβληματισμό στους ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η υπερβολική εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων μπορεί να μετατρέψει μια τεχνική βλάβη σε διεθνή επιχειρησιακή κρίση.

Ο Τόμπι Μάρεϊ, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, εξήγησε στο CNN ότι μια σοβαρή βλάβη στις υποδομές ενός μεγάλου τεχνολογικού ομίλου μπορεί να περιορίσει δραματικά την παραγωγικότητα επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε στον Guardian ο Μαρκ Γκρέγκορι, αναπληρωτής καθηγητής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο RMIT της Αυστραλίας.

Όπως εξήγησε, όταν ένα τμήμα των διακομιστών τίθεται εκτός λειτουργίας, οι χρήστες κατευθύνονται στους εναπομείναντες. Η αυξημένη επιβάρυνση μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει νέα προβλήματα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο αλυσιδωτής κατάρρευσης των συστημάτων.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερου ελέγχου των αλλαγών στις ρυθμίσεις των δικτύων και διατήρησης εναλλακτικών λύσεων από τις επιχειρήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα για τη Microsoft

Η νέα κρίση δημιουργεί πρόσθετη πίεση στη Microsoft, η οποία καλείται να αποκαταστήσει όχι μόνο τη λειτουργία των υπηρεσιών της, αλλά και την εμπιστοσύνη των εταιρικών πελατών της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο είχε σημειωθεί ακόμη μία διακοπή στην πλατφόρμα Microsoft Azure, επηρεάζοντας εφαρμογές παραγωγικότητας και επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

Η μετοχή της εταιρείας είχε υποχωρήσει κατά 0,4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης, εν μέσω της αβεβαιότητας για τη διάρκεια και την έκταση της βλάβης.

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές συνέπειες, το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων ψηφιακών υποδομών και την ανάγκη εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας.