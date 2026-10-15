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last update: 19.15

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχουν δύο τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και υποβάλλονται σε εξετάσεις με τον έναν από αυτούς να ενδέχεται, για προληπτικούς λόγους, να διασωληνωθεί.

Το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης/shut down αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.

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